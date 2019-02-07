Растерявшийся Киркоров отказался сниматься с Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин являются редкими, поэтому особенно ценными, гостями любого светского мероприятия. Своим визитом вечером 6 февраля они почтили премьеру режиссера Александра Баршака "Пилигрим". Там же отметился и бывший муж Примадонны Филипп Киркоров. В итоге, эта троица встретилась на красной ковровой дорожке мероприятия.

Как утверждает "Московский комсомолец" , Филипп Киркоров немного растерялся. Справившись с собой, он поцеловал Аллу Пугачеву куда-то в дужку ее очков, а затем пожал руку Максиму Галкину. Однако сфотографироваться с супружеской четой поп-король почему-то отказался, компетентно сообщает издание.

Отметим, что поп-король совершил практически невозможное, выкроив время на поход в кино. Дело в том, что артист занят подготовкой к своему грандиозному шоу "Я+R МОЕ ВТОРОЕ Я". Постановщиком эффектного действа выступает Франко Драгоне.