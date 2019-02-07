Помолодевшая Брежнева восхитила россиян

Украинская поп-певица разместила новую фотографию на своей странице в Instagram. Поклонники отметили, что 37-летняя Вера Брежнева с каждым годом выглядит только лучше.

Снимок, на котором звезда запечатлена с распущенными волосами, появился несколько часов назад в ее микроблоге. В подписи к посту Вера Брежнева напомнила, что ее ближайший сольный концерт состоится 1 марта в Томске. Исполнительница обратилась к своим поклонникам с просьбой рассказать, какие места ей стоит посетить в российском городе. "1 марта Томск. Места? Люди? Истории? Рассказывайте, делитесь!", — написала она.

Некоторые пользователи стали советовать певице самые интересные достопримечательности Томска. Остальные подписчики принялись одаривать звезду комплиментами. "Красавица!", "Взгляд на миллион!", "Богиня!", "Кукла!", "Прекрасна", "Серьги очень красивые, идут вам", "Идеальная женщина. Вера, вы сногсшибательно выглядите!", "Какая вы красивая! Не могу насмотреться на вас", "Самая красивая, самая лучшая, самая прекрасная певица", — отмечали очарованные поклонники.