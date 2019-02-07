Андрей Чадов перестал скрывать возлюбленную

38-летний актер опубликовал фотографию любимой женщины.

Андрей Чадов уже давно встречается с длинноволосой брюнеткой, но до этого времени он предпочитал делиться в соцсетях такими фотографиями с любимой, на которых не было видно ее лица или публиковал вот такие видео, где также было невозможно разглядеть возлюбленную актера.

@andreychadov

Но сейчас же Андрей решил, что пришло время рассекретить возлюбленную. В Instagram он опубликовал фотографию девушки и лаконично подписал: «Мой ангел».

Фолловеры в комментариях расхваливают возлюбленную актера: «Красивая!»; «Наконец-то признался»; «Андрей, наконец нашли любовь. Рада за вас. Очень»; «И правда ангел»; «Берегите ее. Счастья вам»; «Очень красивая девушка»; «Андрей красивая, милая у тебя девушка. Берегите друг друга. Безграничного, земного счастья вам»; «Очень красивая и милая»; «Вы подходите друг другу»; «Фарфоровая статуэточка!». Вот только личность девушки Чадов пока хранит в секрете: неизвестно ни имени, ни профессии возлюбленной актера.