Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрей Чадов перестал скрывать возлюбленную 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: @andreychadov
38-летний актер опубликовал фотографию любимой женщины.
Андрей Чадов уже давно встречается с длинноволосой брюнеткой, но до этого времени он предпочитал делиться в соцсетях такими фотографиями с любимой, на которых не было видно ее лица или публиковал вот такие видео, где также было невозможно разглядеть возлюбленную актера.
@andreychadov
Но сейчас же Андрей решил, что пришло время рассекретить возлюбленную. В Instagram он опубликовал фотографию девушки и лаконично подписал: «Мой ангел».
Фолловеры в комментариях расхваливают возлюбленную актера: «Красивая!»; «Наконец-то признался»; «Андрей, наконец нашли любовь. Рада за вас. Очень»; «И правда ангел»; «Берегите ее. Счастья вам»; «Очень красивая девушка»; «Андрей красивая, милая у тебя девушка. Берегите друг друга. Безграничного, земного счастья вам»; «Очень красивая и милая»; «Вы подходите друг другу»; «Фарфоровая статуэточка!». Вот только личность девушки Чадов пока хранит в секрете: неизвестно ни имени, ни профессии возлюбленной актера.
@andreychadov
WMJ.ru: последние новости
Было — стало: чем сейчас занимается и как выглядит победительница скандального шоу «За стеклом» Жанна Агагишева 79-летний Эммануил Виторган впервые показал лицо дочери «Я цинично препарировал свою любовь и привязанности»: Дима Билан объяснил, почему одинок
Женский форум
Звёзды , Любовь , Андрей Чадов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Типы мужчин, у которых вечно нет денег8
Виторган и Собчак помирились
97-летняя женщина стала моделью и растрогалась
Тимати разнесли за кураж во время похорон Децла5
Утренняя зарядка дома: 7 упражнений от Милы Йовович
Видео
Киркоров отказался сниматься с Пугачевой
Звёзды Шоу-бизнес
Рамблер/гороскоп на 7 февраля
Психология
«Учителя превратились в терпил»
Психология Образование
Тимати разнесли за кураж во время похорон Децла
Звёзды
26-летний мужчина едет от России на конкурс красоты
Красота
Помолодевшая Брежнева восхитила россиян
Звёзды
Учительницу почти уволили за фото в купальнике
Красота Образование
Модель plus-size взбаламутила пляж открытым бикини
Звёзды Красота
McDonald’s может начать продавать пиво в России
Еда Экономика
Обнаженный Дорн снялся в провокационном видео
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение