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Дима Билан: «На самом деле, я давно женат» 

WDay.ru 6 часов назад
Фото: @bilanofficial
Певец рассказал, что любит больше всего.
Один из главных поп-исполнителей России первым дал концерт на большой арене «Динамо» в центре Москвы. Кроме новых и давно известных песен было много откровений со зрителями. Между треками артист рассказывал о чувствах, и даже смог собрать максимальное напряжение зала, рассказав о любви:
«На самом деле, я давно женат. Я уже не ищу не другую, ни другого, ни другое», — разоткровенничался певец. Правда, речь шла не о человеке, а о музыке: Билан ясно дал понять, что его личную жизнь вытеснила карьера, — «Потому что у меня есть она: моя музыка».
Дима стал первым российским артистом, который собрал ВТБ-Арену «Динамо». По данным Яны Рудковской, на концерт пришло 10 тысяч зрителей.
«Ты — мой герой! 35 песен вживую, иногда даже на высоте 20 метров, вниз головой, в полете…Ты разорвал арену и стал первым русским артистом кто собрал там 10 тысяч зрителей в этом зале, и не просто собрал, а создал космическую атмосферу своей «Планетой Билан»! Пел не только ты, пела твоя душа и каждый зритель этого шоу! Это было шедеврально, мощно, свеж, модно и стильно, и ни на что не похоже. Это была только твоя планета! Это был только твой мир, который создать мог только ты! Люблю и горжусь тобой — мой талантливый друг Дима, ты — космос», — написала продюсер в своем Instagram.
@bilanofficial
В шоу также поучаствовали известные блогеры, снимавшиеся в «Пьяной любви», Даша Клюкина, которая летала над сценой вместе с артистом под песню «Молния», группа «Земляне» и даже Уитни Хьюстон — Билан вспомнил трогательную историю из 2009 года, когда он решил не петь на разогреве у певицы, не получив ее благословения:
«Сейчас я очень об этом жалею. Это история большой земной любви. Я так хотел стать зрителем на ее концерте, так что сделайте это сейчас вместе со мной», — попросил артист и «вывел на сцену» Уитни, спроецировав ее изображение.
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