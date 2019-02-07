Звезды, напророчившие себе смерть

3 февраля 2019 года внезапно умер Кирилл Толмацкий , выступавший под псевдонимом Децл. Ему было всего 35 лет, и смерть музыканта стала полной неожиданностью и для фанатов, и для коллег. Но недавно в старом интервью артиста нашли удивительное пророчество: несколько лет назад он говорил, что хотел бы инсценировать смерть в 35 лет. Таким странным образом Толмацкий предсказал собственный уход из жизни.

Подобные совпадения случались и раньше. Певец Игорь Тальков , как позже вспоминали его коллеги, в 1983 году во время авиаперелёта пытался успокоить коллег, когда лайнер попал в зону сильной турбулентности. Тогда он всем сказал, что летать рядом с ним безопасно, потому что в воздухе он не погибнет. Также Тальков добавил, что он умрёт при большом стечении народа, причём убийцу не найдут. Игоря Талькова застрелили в октябре 1991 года возле входа в гримёрку в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Убийца не найден.

Смотрите видео и узнайте о других знаменитых людях, напророчивших себе смерть.