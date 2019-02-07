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Звезды, которые отреклись от родителей 

Рамблер 35 минут назад
Стычки между детьми и родителями происходят в каждой семье, но иногда ссоры разрастаются настолько, что становятся глобальным конфликтом, который не разрешается годами. Некоторые знаменитости тоже поссорились с родителями и теперь с ними даже не общаются. Так, актриса Дрю Бэрримор прервала общение с матерью, став взрослой. Когда Дрю была девочкой, мать, оставшаяся после развода одна, таскала дочь по вечеринкам. Из-за этого уже в 9 лет начала курить, в 11 попробовала алкоголь, в 13— наркотики. Когда Дрю было 15, её освободили от материнской опеки, фактически Дрю порвала с семьёй. Когда девушка начала становиться популярной, мать распродала её детские вещи, а потом выпустила книгу воспоминаний, в которой рассказала нелицеприятные истории о дочери. Это не поспособствовало сближению женщин.
Смотрите ролик и узнайте о других звёздах, которые порвали с родителями.
Звёзды , Дети , Психология , Дрю Бэрримор
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