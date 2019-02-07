Знаменитости всегда на виду и, конечно, всегда должны отлично выглядеть. Но погоня за молодостью и красотой иногда имеет весьма печальные последствия.
Маша Малиновская
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Телеведущая однажды решилась на увеличение губ и в какой-то момент не смогла остановиться. Над внешностью Маши Малиновской не шутил только ленивый. Однако сейчас звезда пересмотрела свои стандарты красоты и вернулась к привычному облику.
Оксана Пушкина
По воспоминаниям телеведущей, к косметологу она пришла вместе с подругой, знаменитой фигуристкой Ириной Родниной. Им должны были сделать инъекции омолаживающих препаратов, но Оксане Пушкиной не повезло — кожу ей испортили. Справедливость пришлось восстанавливать через суд.
Юлия Волкова
globallookpress.com
Певица из популярной когда-то группы "Тату" также не удержалась от соблазна улучшить внешность. Юлия увеличила губы, долгое время ей нравился новый облик, но затем она все-таки уменьшила их объем.
Саша Project
@sasha__project, globallookpress.com
Когда певица Саша Project обратилась к пластическому хирургу, тот ее уговорил на масштабные перемены. Певица согласилась, но операция прошла неудачно. Саше понадобилось несколько лет, чтобы пройти через все суды и получить компенсацию, а также еще девять операций, чтобы исправить ошибки непрофессионального врача.
Ольга Спиркина
@olgaspirkina
Актриса решилась на подтяжку лица с помощью "золотых нитей", казалось, что процедура прошла успешно — овал лица начал подтягиваться и подтянулся так, что Ольгу стало просто не узнать. Актриса подала в суд и выиграла дело. Но понадобилось еще две операции, чтобы восстановить нормальный облик.