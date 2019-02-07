Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды, которым не повезло с пластикой 

Рамблер 35 минут назад
Фото: Кадр из телепередачи "Осторожно, модерн!"
Знаменитости всегда на виду и, конечно, всегда должны отлично выглядеть. Но погоня за молодостью и красотой иногда имеет весьма печальные последствия.

Маша Малиновская

globallookpress.com
Телеведущая однажды решилась на увеличение губ и в какой-то момент не смогла остановиться. Над внешностью Маши Малиновской не шутил только ленивый. Однако сейчас звезда пересмотрела свои стандарты красоты и вернулась к привычному облику.

Оксана Пушкина

РИА Новости, globallookpress.com
По воспоминаниям телеведущей, к косметологу она пришла вместе с подругой, знаменитой фигуристкой Ириной Родниной. Им должны были сделать инъекции омолаживающих препаратов, но Оксане Пушкиной не повезло — кожу ей испортили. Справедливость пришлось восстанавливать через суд.

Юлия Волкова

globallookpress.com
Певица из популярной когда-то группы "Тату" также не удержалась от соблазна улучшить внешность. Юлия увеличила губы, долгое время ей нравился новый облик, но затем она все-таки уменьшила их объем.

Саша Project

@sasha__project, globallookpress.com
Когда певица Саша Project обратилась к пластическому хирургу, тот ее уговорил на масштабные перемены. Певица согласилась, но операция прошла неудачно. Саше понадобилось несколько лет, чтобы пройти через все суды и получить компенсацию, а также еще девять операций, чтобы исправить ошибки непрофессионального врача.

Ольга Спиркина

@olgaspirkina
Актриса решилась на подтяжку лица с помощью "золотых нитей", казалось, что процедура прошла успешно — овал лица начал подтягиваться и подтянулся так, что Ольгу стало просто не узнать. Актриса подала в суд и выиграла дело. Но понадобилось еще две операции, чтобы восстановить нормальный облик.
Женский форум
Звёзды , Юлия Волкова , Ирина Роднина , Ольга Спиркина , Оксана Пушкина , Маша Малиновская , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын голливудской актрисы вышел на публику в платье6
Пара развелась после трех минут брака8
Как женщине полюбить себя
Наталья Рудова тоскует по стройной фигуре1
Андрей Чадов перестал скрывать возлюбленную2
Видео
Киркоров отказался сниматься с Пугачевой
Звёзды Шоу-бизнес
Рамблер/гороскоп на 7 февраля
Психология
«Учителя превратились в терпил»
Психология Образование
Как узнать, что в овощах есть нитраты
Еда Здоровье
Звезды, напророчившие себе смерть
Звёзды
Тимати разнесли за кураж во время похорон Децла
Звёзды
26-летний мужчина едет от России на конкурс красоты
Красота
Помолодевшая Брежнева восхитила россиян
Звёзды
Учительницу почти уволили за фото в купальнике
Красота Образование
Модель plus-size взбаламутила пляж открытым бикини
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение