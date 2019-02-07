Звезды, которым не повезло с пластикой

Знаменитости всегда на виду и, конечно, всегда должны отлично выглядеть. Но погоня за молодостью и красотой иногда имеет весьма печальные последствия.

Маша Малиновская

globallookpress.com

Телеведущая однажды решилась на увеличение губ и в какой-то момент не смогла остановиться. Над внешностью Маши Малиновской не шутил только ленивый. Однако сейчас звезда пересмотрела свои стандарты красоты и вернулась к привычному облику.

Оксана Пушкина

По воспоминаниям телеведущей, к косметологу она пришла вместе с подругой, знаменитой фигуристкой Ириной Родниной . Им должны были сделать инъекции омолаживающих препаратов, но Оксане Пушкиной не повезло — кожу ей испортили. Справедливость пришлось восстанавливать через суд.

Юлия Волкова

globallookpress.com

Певица из популярной когда-то группы "Тату" также не удержалась от соблазна улучшить внешность. Юлия увеличила губы, долгое время ей нравился новый облик, но затем она все-таки уменьшила их объем.

Саша Project

@sasha__project, globallookpress.com

Когда певица Саша Project обратилась к пластическому хирургу, тот ее уговорил на масштабные перемены. Певица согласилась, но операция прошла неудачно. Саше понадобилось несколько лет, чтобы пройти через все суды и получить компенсацию, а также еще девять операций, чтобы исправить ошибки непрофессионального врача.

Ольга Спиркина

@olgaspirkina

Актриса решилась на подтяжку лица с помощью "золотых нитей", казалось, что процедура прошла успешно — овал лица начал подтягиваться и подтянулся так, что Ольгу стало просто не узнать. Актриса подала в суд и выиграла дело. Но понадобилось еще две операции, чтобы восстановить нормальный облик.