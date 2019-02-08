Гагарина исполнила песню «Катюша» на китайском

Полина Гагарина решила покорить Поднебесную на китайском аналоге шоу «Голос», который называется «Singer» и имеет одну особенность: участвовать в нём могут только профессиональные артисты. Певица одержала победу в первом этапе с песней «Кукушка», и не собирается сдаваться. На этот раз артистка поразила жюри исполнением песни «Катюша» на русском и китайском языках. Её муж Дмитрий Исхаков опубликовал 8 февраля в Instagram видео, как Гагарина разучивает слова на китайском языке. «Тяжело в учении», — подписал видео Исхаков.

Подписчики оказались в полном восторге: «Спасибо за такие мотивирующие видео! Любое препятствие преодолимо, если приложить достаточно усилий», «Пересмотрела 5 раз. Нереальное реально», «О господи, на это так мило смотреть, как Поля учит новый язык. Идеальный оператор».

Поклонники певицы активно следят за успехами певицы и делятся друг с другом видео из китайского шоу «Singer», где Полина Гагарина выступила с русско-китайской версией знаменитой песни «Катюша». Видео было опубликовано 8 февраля на канале шоу.