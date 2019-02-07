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«Хочу дороже себя продать»: беременная любовница Гуфа подалась в эскорт 

Дни.ру 58 минут назад
Фото: @yana_shevczova
Выкинутая из публичного "Дома-2" за, смешно сказать, непристойное поведение Яна Шевцова недавно заявила, что ожидает ребенка от известного рэп-исполнителя Гуфа. Теперь 18-летняя блондинка ищет заработок вне проекта.
После ухода с телестройки беременная Шевцова не поехала в родной Екатеринбург. Она решила покорять столицу, тем более отец будущего малыша явно не поедет за ней на Урал.
В очередной раз Яна стала героиней передачи "Бородина против Бузовой", где поделилась своими планами на будущее. Нет, блондинка не собирается штурмовать приемные комиссии университетов, как это делают ее ровесницы, она займется эскортом.
"На этом делаются большие деньги. Начну с грязи, а продолжу другим. А на передачи я хожу лишь потому, что хочу дороже себя продать", — подчеркнула она.
Также Шевцова рассказала, что ее отношения с Гуфом нельзя назвать идеальными. По словам Яны, рэпер не помнил себя от счастья узнав о ее беременности. Однако, по непонятным для нее причинам, грубо высказывается о ней в соцсетях.
"Я буду любить его всегда. Не забуду его никогда. Так что будь, что будет", — призналась Шевцова.
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