Шнуров сочинил стихотворение о смертности из-за алкоголя в России

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, что алкоголь является главной причиной смертности мужчин в России.

По мнению музыканта, по трезвости многим людям "не до любви", а большинство и вовсе зачаты "по пьяни".

"Статистически, попробуйте, замерьте

Подойдя точней к вопросу, строже.

Алкоголь причина нашей смерти,

Но и жизни он причина тоже",

— написал Шнуров в Instagram.

Мнения пользователей соцсети об очередном стихотворении артиста разошлись. Кто-то посчитал стихи смешными и точными, другие указывали на то, что алкоголизм — не повод для шуток, а такая "любовь" приводит к порокам развития у детей.

Ранее Скворцова заявила, что в России около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем. Она подчеркнула, что этот показатель снизился из-за изменения рынка алкогольных напитков и уменьшения количества суррогата.