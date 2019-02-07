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Шнуров сочинил стихотворение о смертности из-за алкоголя в России 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, что алкоголь является главной причиной смертности мужчин в России.
По мнению музыканта, по трезвости многим людям "не до любви", а большинство и вовсе зачаты "по пьяни".
"Статистически, попробуйте, замерьте
Подойдя точней к вопросу, строже.
Алкоголь причина нашей смерти,
Но и жизни он причина тоже",
— написал Шнуров в Instagram.
Мнения пользователей соцсети об очередном стихотворении артиста разошлись. Кто-то посчитал стихи смешными и точными, другие указывали на то, что алкоголизм — не повод для шуток, а такая "любовь" приводит к порокам развития у детей.
Ранее Скворцова заявила, что в России около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем. Она подчеркнула, что этот показатель снизился из-за изменения рынка алкогольных напитков и уменьшения количества суррогата.
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Женский форум
Звёзды , Вероника Скворцова , Сергей Шнуров
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