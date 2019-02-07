Откуда у Аллы Пугачевой деньги на роскошную жизнь

В апреле Пугачева даст концерт в честь своего 70-летия. Примадонна не выступает с 2010 года, и многих интересует: на что она живет?

цифра

Пугачева как-то пожаловалась на свою маленькую пенсию. Сейчас с учетом повышений она составляет 17 тыс. рублей. Артистка отдает ее нуждающимся фанаткам.

1 миллион в месяц на двойняшек

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри живут в замке в деревне Грязь. По оценкам СМИ, содержание дома ежемесячно обходится в 500 тысяч рублей.

Лиза и Гарри ходят в подготовительную группу частного детского сада Le Chat Botte («Кот в сапогах»). Это элитное заведение, где дети учатся игре на скрипке, осваивают шахматы, готовят под руководством повара-француза. Обучение одного ребенка стоит под 200 тысяч рублей.

Кроме того, у детей есть личный гувернер-француз — это около 200 тысяч рублей. Лиза занимается плаванием (не меньше 50 тысяч рублей в месяц), с детьми проводит уроки логопед (30 тысяч рублей). Учитывая иные потребности детей, около 1 миллиона рублей идет на воспитание двойняшек. А теперь главный вопрос: откуда деньги?

Не сильна в бизнесе

В базе СКРИН мы нашли 12 компаний, зарегистрированных на Пугачеву, но только две из них действующие. Это ООО «АБП» (радиовещательная деятельность) и ЗАО «Караэ-ЭКО».

Заниматься бизнесом Пугачева начала в конце 80-х. 1,5 миллиона долларов она вложила в финансовую пирамиду «Властилина», построенную Валентиной Соловьевой, и все потеряла. В 1991 году Пугачева и французская фирма Sogo заключили контракт на производство духов Alla Pugachova Alla Black. Но заработать и на этом не удалось — ее подвела юридическая неграмотность. Духи не выпускают, а купить парфюм из старых партий можно в интернете (900 рублей).

В начале 2000-х Пугачева занималась производством чипсов. Но стильные черные упаковки с буквами «АБ» не завоевали потребителя. Спустя пять лет завод обанкротился и был продан.

Не пошел у Аллы Борисовны и образовательный бизнес. В 2010 году вместе с выпускницей очередной «Фабрики звезд» Ирсон Кудиковой она открыла школу талантливых детей и детский сад (ООО Future Star). В 2015 году Пугачева потребовала у Кудиковой вернуть ей 200 тысяч долларов, которые та брала в долг, и проценты. Кудикова деньги вернула, и звезды разошлись. СМИ писали, что Ирсон отстаивала себе школу, а Пугачева — детсад. Но и его Примадонна закрыла.

Удачнее сложилось сотрудничество певицы и обувной компании. С 1997 года в продаже есть туфли и сапоги под маркой Alla Pugachova. Ботфорты от 15 тысяч рублей, сумки и клатчи от 7 тысяч рублей — все из натуральной кожи. Очевидно, что Пугачева получает процент с продаж, и вероятно, что это не меньше 20–30%.

На Пугачеву также зарегистрированы товарные знаки «Мадам Брошкина», «Рождественские встречи», «Кристина», «Примадонна», а до некоторого времени были и «Филипп», « Филипп Киркоров ». Кроме того, на сайте Российского авторского общества мы обнаружили, что на Пугачеву как композитора зарегистрировано порядка 50 песен. Когда музыка автора звучит в эфире или на концерте, он получает отчисления. Какие они у Пугачевой, нам в РАО отказались уточнить, сославшись на конфиденциальность информации.

— Отчисления могут быть разные, — рассказали нам в РАО. — Это зависит от популярности песни.

Миллионы на «Миллион алых роз»

По слухам, главным заработком певицы до сих пор остаются корпоративы.

— Пугачева выступает только для своих, — рассказали нам в одном московском ивент-агентстве. — Мы даже приблизительно не можем назвать ее гонорар.

Одни говорят, что АБ берет за выступление не меньше 250 тысяч евро, другие называют другую сумму — 350 тысяч евро.

Пугачева просит за концерт 21 миллион рублей

«Надо как-то зарабатывать — всё кончается, — призналась в недавнем интервью Пугачева. — Муж иногда отпускает на заработки, потому что ну не привыкла я к такой жизни. Быть на содержании мужа — это ужасно. И не мое совершенно!»

Но, как ни крути, видимо, основной доход в семью приносит Максим, который работает на ТВ, выступает с концертами, участвует в корпоративах. А слухи о сказочном богатстве Примадонны сильно преувеличены.