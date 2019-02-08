Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Откуда у Аллы Пугачевой деньги на роскошную жизнь 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В апреле Пугачева даст концерт в честь своего 70-летия. Примадонна не выступает с 2010 года, и многих интересует: на что она живет?
Пугачева как-то пожаловалась на свою маленькую пенсию. Сейчас с учетом повышений она составляет 17 тыс. рублей. Артистка отдает ее нуждающимся фанаткам.

1 миллион в месяц на двойняшек

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри живут в замке в деревне Грязь. По оценкам СМИ, содержание дома ежемесячно обходится в 500 тысяч рублей.
Лиза и Гарри ходят в подготовительную группу частного детского сада Le Chat Botte («Кот в сапогах»). Это элитное заведение, где дети учатся игре на скрипке, осваивают шахматы, готовят под руководством повара-француза. Обучение одного ребенка стоит под 200 тысяч рублей.
Кроме того, у детей есть личный гувернер-француз — это около 200 тысяч рублей. Лиза занимается плаванием (не меньше 50 тысяч рублей в месяц), с детьми проводит уроки логопед (30 тысяч рублей). Учитывая иные потребности детей, около 1 миллиона рублей идет на воспитание двойняшек. А теперь главный вопрос: откуда деньги?

Не сильна в бизнесе

В базе СКРИН мы нашли 12 компаний, зарегистрированных на Пугачеву, но только две из них действующие. Это ООО «АБП» (радиовещательная деятельность) и ЗАО «Караэ-ЭКО».
Заниматься бизнесом Пугачева начала в конце 80-х. 1,5 миллиона долларов она вложила в финансовую пирамиду «Властилина», построенную Валентиной Соловьевой, и все потеряла. В 1991 году Пугачева и французская фирма Sogo заключили контракт на производство духов Alla Pugachova Alla Black. Но заработать и на этом не удалось — ее подвела юридическая неграмотность. Духи не выпускают, а купить парфюм из старых партий можно в интернете (900 рублей).
В начале 2000-х Пугачева занималась производством чипсов. Но стильные черные упаковки с буквами «АБ» не завоевали потребителя. Спустя пять лет завод обанкротился и был продан.
Не пошел у Аллы Борисовны и образовательный бизнес. В 2010 году вместе с выпускницей очередной «Фабрики звезд» Ирсон Кудиковой она открыла школу талантливых детей и детский сад (ООО Future Star). В 2015 году Пугачева потребовала у Кудиковой вернуть ей 200 тысяч долларов, которые та брала в долг, и проценты. Кудикова деньги вернула, и звезды разошлись. СМИ писали, что Ирсон отстаивала себе школу, а Пугачева — детсад. Но и его Примадонна закрыла.
Удачнее сложилось сотрудничество певицы и обувной компании. С 1997 года в продаже есть туфли и сапоги под маркой Alla Pugachova. Ботфорты от 15 тысяч рублей, сумки и клатчи от 7 тысяч рублей — все из натуральной кожи. Очевидно, что Пугачева получает процент с продаж, и вероятно, что это не меньше 20–30%.
На Пугачеву также зарегистрированы товарные знаки «Мадам Брошкина», «Рождественские встречи», «Кристина», «Примадонна», а до некоторого времени были и «Филипп», «Филипп Киркоров». Кроме того, на сайте Российского авторского общества мы обнаружили, что на Пугачеву как композитора зарегистрировано порядка 50 песен. Когда музыка автора звучит в эфире или на концерте, он получает отчисления. Какие они у Пугачевой, нам в РАО отказались уточнить, сославшись на конфиденциальность информации.
— Отчисления могут быть разные, — рассказали нам в РАО. — Это зависит от популярности песни.

Миллионы на «Миллион алых роз»

По слухам, главным заработком певицы до сих пор остаются корпоративы.
— Пугачева выступает только для своих, — рассказали нам в одном московском ивент-агентстве. — Мы даже приблизительно не можем назвать ее гонорар.
Одни говорят, что АБ берет за выступление не меньше 250 тысяч евро, другие называют другую сумму — 350 тысяч евро.

Пугачева просит за концерт 21 миллион рублей

«Надо как-то зарабатывать — всё кончается, — призналась в недавнем интервью Пугачева. — Муж иногда отпускает на заработки, потому что ну не привыкла я к такой жизни. Быть на содержании мужа — это ужасно. И не мое совершенно!»
Но, как ни крути, видимо, основной доход в семью приносит Максим, который работает на ТВ, выступает с концертами, участвует в корпоративах. А слухи о сказочном богатстве Примадонны сильно преувеличены.
ИД «Собеседник»: последние новости
Людмила Поргина осудила отношение Ольги Зарубиной к близким Ученые выяснили, что почти 30% школьников в России сталкиваются с травлей Главным цветом 2019 года стал "живой коралл"
Женский форум25
Звёзды , Видео , Филипп Киркоров , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эротические сны, которые вовсе не эротические
«Прикрыла соски, чтобы вы не порезались»26
Жизнь и опера секс-символа 90-х2
Названы отличия 30-летних женщин ХХ и XXI века38
«Есть ли надежда, что мужчина уйдет от жены?»13
Новости партнеров
Видео
«Предлагаю высмеивать Пугачеву — она тоже бабушка»
Звёзды Шоу-бизнес
Рамблер/гороскоп на 8 февраля
Психология
Настоящие имена и фамилии российских звезд
Звёзды
Фигуристые девушки невероятной красоты
Красота
Киркоров отказался сниматься с Пугачевой
Звёзды Шоу-бизнес
Что добавляют в деликатесную колбасу
Еда
Дочери актрис, на которых природа не отдохнула
Звёзды
Долина похудела после слухов о расставании с мужем
Звёзды
Появилось видео, вызывающее тревогу и головную боль
Здоровье Психология
Грудь Ким Кардашьян выпала из декольте
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение