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Экс-участница «ДОМа-2» рассказала об отношениях с Абдуловым 

Teleprogramma.pro + ещё 1 12 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Нашлась еще одна женщина, которая решила заявить на всю страну о том, что она, якобы, когда-то была любовницей известного актера Александра Абдулова. Об этом Виктория Лановская, снимавшаяся когда-то в сериалах, а позже ставшая участницей скандального телешоу «Дом-2» рассказала в студии программы «Пусть говорят».
По словам Виктории, отношения с Абдуловым у нее завязались на вечеринке в 2003 году, когда она только приехала покорять Москву. Помощь в этом ей и пообещал артист и оставил номер своего телефона. В итоге одна страстная ночь любви положила начало отношениям, которые продлились полтора года.
За это время, как рассказывает Лановская, мама Александра Гавриловича приняла ее в семью, как родную дочь, и так же относилась к ней. Через некоторое время Виктория уехала. В студии актриса просила прощения у Людмилы Александровны, что не помогла ей после смерти сына, который, как известно, ушел из жизни 11 лет назад.
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