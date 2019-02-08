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Анна Николь Смит: жизнь и опера секс-символа 90-х 

BigPicture.ru 6 часов назад
Фото: BigPicture.ru
Девушка из простой американской семьи, стриптизерша, модель Playboy, девушка с обложки, жена престарелого нефтяного магната, модель, актриса, мать. Все это — неоднозначная Анна Николь Смит.
12 лет назад, 8 февраля 2007 года, в возрасте 39 лет Анна Николь Смит скончалась вследствие передозировки анальгетиков и антидепрессантов, а также крайне запущенной формы пневмонии.
О жизни покойной звезды Playboy Анны Николь Смит была написана и поставлена опера силами одного из создателей мюзикла «Джерри Спрингер: Опера». Ричард Томас и композитор Марк-Энтони Турнаж написали оперу, премьера которой состоялась в Королевском оперном доме в Лондоне 17 февраля 2011 года. Ричард Томас говорит, что трагическая история жизни мисс Смит — бывшей стриптизерши, скончавшейся от передозировки, — была «классической американской историей знаменитости».
BigPicture.ru
Она родилась под именем Вики Линн Хоган 28 ноября 1967 года в Мексии, штат Техас. Отец бросил их. Ее мать работала заместителем шерифа. Однажды она повалила дочь на пол, надела наручники и посадила под арест за вождение в нетрезвом виде.
Бросив школу, Вики Линн какое-то время работала официанткой в ресторане фастфуда. Она недолго была замужем за поваром Билли Уэйном Смитом, от которого в 18 лет родила сына Дэниела. Переехав в Хьюстон, скромная, «плоскогрудая» девушка устроилась кассиром в супермаркет Wal-Mart, а потом снова начала подрабатывать официанткой. Затем она перекрасилась в блондинку, накачала себя силиконом и объявила, что станет «следующей Мэрилин Монро».
В 1991 году без гроша в кармане 22-летняя девушка устроилась стриптизершей в ночной клуб в Хьюстоне, где она и заметила Дж. Говарда Маршалла второго — выпускника Йеля, прикованного к инвалидному креслу нефтяного магната, почти в четыре раза старше нее. У него был капитал в 1,4 миллиарда долларов и, как говорил его сын, «сильная тяга к большим грудям».
Дж. Говард не жалел денег на свою новую подругу, покупая ей «Мерседесы», дизайнерские вещи и бриллианты. Когда она сказала, что хочет увеличить грудь до огромного размера 44DD, он с радостью оплатил и это.
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Когда они встречались, Маршалл полетел с ней в Нью-Йорк, где она потратила два миллиона долларов на украшения, расплатившись его платиновой картой American Express. К концу жизни Маршалл потратил на нее 6 миллионов долларов — 4 миллиона на украшения, а остальное — на недвижимость, автомобили, меха и т.д. Ее брак с Маршаллом длился всего 403 дня и закончился его смертью в августе 1995 года, когда магнат скончался от сердечного приступа в возрасте 89 лет.
Грудь Анны Николь не оставила равнодушным журнал Playboy. Она попала на обложку мартовского номера в 1992 году и позировала обнаженной для разворота майского номера.
В июне 1993 года Анну Николь Смит назвали «Любовницей года» по версии журнала Playboy.
Гламурные фотосессии привели ее к съемкам в фильмах «Подручный Хадсакера» и «Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад» (оба в 1994 году). Ее роли критики разнесли в пух и прах.
Анна Николь пустилась в судебные тяжбы после смерти мужа в борьбе за его состояние. Дело «Маршалл против Маршалл» быстро превратилось в спор о наследстве Маршалла, во время которого на американском телевидении каждый день появлялись новые фото Анны Николь, спорящей в суде, прижав к груди фотографию мужа. Она пыталась отсудить часть наследства у его сына Эверетта Пирса Маршалла.
В период между 2002 и 2004 годами ставшая знаменитой блондинка снялась в собственном реалити-шоу «Анна Николь Смит Шоу». Это были хроники ее жизни с долей анархической пошлости. Состояние Дж. Говарда так и осталось для нее вне досягаемости. Пагубную роль сыграли постоянные судебные процессы, внимание прессы и наркотики, к которым она пристрастилась.
BigPicture.ru
Далее последовали небольшие роли в кино. В 2005 году она появилась в роли себя в фильме «Будь круче» с Джоном Траволтой и Умой Турман. На фото: Смит на матче Lakers с Дэнни Де Вито на съемках рекламного ролика к фильму. Ее появление на публике стало неоднозначным: на австралийском телешоу в 2005 году она сняла платье, обнажив груди с логотипами MTV, а ранее на одном из радиошоу в прямом эфире предложила ведущему снять трусы.
Ее 20-летний сын Дэниел скончался в 2006 году в ее палате, всего через несколько дней после того, как она родила дочь. Медэкспертиза нашла в его организме метадон и два антидепрессанта. Вместе эти три наркотика вызвали остановку сердца.
18 дней спустя она вышла замуж за адвоката Говарда К. Стерна — отца ее дочери.
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8 февраля 2007 года Смит упала в обморок в комплексе Seminole Hard Rock Cafe Hotel and Casino. Она умерла до того, как ее успели доставить в больницу.
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Звёзды , Джон Траволта , Джерри Спрингер , Ричард Томас , Ума Турман , Мэрилин Монро , Говард Стерн , Wal-Mart Stores
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