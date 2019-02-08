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Меланья Трамп с одной перчаткой рассмешила Сеть 

Мир24 + ещё 1 51 минуту назад
Фото: Белый Дом США
Первая леди США Меланья Трамп, облаченная в элегантное черное платье, стала объектом для насмешек среди пользователей социальных сетей. Критике она подверглась после того, как сняла одну перчатку и забыла ее надеть, информирует Daily Mail.
Женщина выбрала для мероприятия, на котором ее супруг Дональд Трамп обратился к конгрессу, платье стоимостью в 2,4 тысячи долларов. Для того чтобы поздороваться с гостями и проявить к ним уважение, она освободила руку от ненавязчивого аксессуара, о существовании которого позже забыла.
@vogelchrissy
Интернет-сообщество, воодушевившись невнимательностью Меланьи, вспомнило певца Майкла Джексона, который давал концерты в перчатке со стразами. Также юзеры провели параллель с Люком Скайуокером из «Звездных войн».
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