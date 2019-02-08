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Даниил Страхов объяснил, почему его нет в соцсетях 

Teleprogramma.pro 12 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Не выставлять свою жизнь напоказ в интернете, не заполонять своим присутствием социальные сети и микроблоги и вообще стараться жить в оффлайне — не редкая сегодня принципиальная позиция современных людей. Такой же точки зрения на мировую паутину придерживается и известный российский актер Даниил Страхов, которого нет ни в одном интернет-сообществе.
Актер отмечает, что все старания коллег привлечь к своим персонам максимальное внимание общественности — это в какой-то степени «болезнь».
«Порой вижу своих партнеров по театру, которые, даже идя на сцену и прямо во время спектакля, снимают себя на телефон для «сториз» в Instagram. Для меня это дико. Так человек теряет профессию», — уверен Даниил Страхов.
Ведь в этот момент человек думает о том, как в новом свете преподнести себя интернет-сообществу, а не о том, что он покажет зрителю, который пришел посмотреть на его игру. Да и, в целом, из-за того, что в современном мире стерлись границы дозволенного, люди не могут остановиться и теряют себя.
Но никуда не денешься и от действительности — социальные сети для людей популярных и знаменитых стали неплохим источником дохода. Даниил признается, что, возможно, что-то с точки зрения профессии или заработка он теряет. При этом, с каждым годом все сложнее избегать соцсетей все сложнее, но пока у него это получается, пишут «Известия».
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Звёзды , Даниил Страхов , газета "Известия"
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