Даниил Страхов объяснил, почему его нет в соцсетях

Не выставлять свою жизнь напоказ в интернете, не заполонять своим присутствием социальные сети и микроблоги и вообще стараться жить в оффлайне — не редкая сегодня принципиальная позиция современных людей. Такой же точки зрения на мировую паутину придерживается и известный российский актер Даниил Страхов , которого нет ни в одном интернет-сообществе.

Актер отмечает, что все старания коллег привлечь к своим персонам максимальное внимание общественности — это в какой-то степени «болезнь».

«Порой вижу своих партнеров по театру, которые, даже идя на сцену и прямо во время спектакля, снимают себя на телефон для «сториз» в Instagram. Для меня это дико. Так человек теряет профессию», — уверен Даниил Страхов.

Ведь в этот момент человек думает о том, как в новом свете преподнести себя интернет-сообществу, а не о том, что он покажет зрителю, который пришел посмотреть на его игру. Да и, в целом, из-за того, что в современном мире стерлись границы дозволенного, люди не могут остановиться и теряют себя.