Зверев возмущен публичной травлей Волочковой

Недавний выпуск скандально известного ток-шоу «Пусть говорят», участницей которого стала бывшая балерина Анастасия Волочкова , стал последней каплей терпения для давнего приятеля артистки, Сергея Зверева . Король гламура, который всегда «в шоке», впервые публично заговорил о травле артистки. Кроме главного повода шоу — похищении отца-инвалида бывшей балерины, в студии побывал и несостоявшийся любовник Анастасии, и бывший водитель.

Зверев недоумевает, зачем нужна такая жестокость по отношении к бывшей балерине? После своего дня рождения она пришла в студию в эйфории, а там — расстрел. По словам Сергея, она не хотела, чтобы в студии показывался бывший любовник.

«Я думал, что ведущий не позволит такие варианты. Борисов же вроде бы приличный. Вот такие дела. В комментариях пишут, что он всю программу ржал над Настей», — делится звезда.

По мнению Зверева все эти события — результат организованной травли, которую устроили враги Волочковой. И именно из-за этого ей сейчас трудно реализовываться в творчестве. С другой стороны, отмечает приятель артистки, часто главной героиней скандалов Волочкова становится из-за нечистоплотных мужчин, стремящихся заработать различные дивиденды на имени Анастасии. Но в чем ее вина?

«В том, что влюбчивая и доверчивая? Одинокая? Все пользуются ее добротой», — говорит Зверев.