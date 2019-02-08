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Зверев возмущен публичной травлей Волочковой 

Teleprogramma.pro 25 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Недавний выпуск скандально известного ток-шоу «Пусть говорят», участницей которого стала бывшая балерина Анастасия Волочкова, стал последней каплей терпения для давнего приятеля артистки, Сергея Зверева. Король гламура, который всегда «в шоке», впервые публично заговорил о травле артистки. Кроме главного повода шоу — похищении отца-инвалида бывшей балерины, в студии побывал и несостоявшийся любовник Анастасии, и бывший водитель.
Зверев недоумевает, зачем нужна такая жестокость по отношении к бывшей балерине? После своего дня рождения она пришла в студию в эйфории, а там — расстрел. По словам Сергея, она не хотела, чтобы в студии показывался бывший любовник.
«Я думал, что ведущий не позволит такие варианты. Борисов же вроде бы приличный. Вот такие дела. В комментариях пишут, что он всю программу ржал над Настей», — делится звезда.
По мнению Зверева все эти события — результат организованной травли, которую устроили враги Волочковой. И именно из-за этого ей сейчас трудно реализовываться в творчестве. С другой стороны, отмечает приятель артистки, часто главной героиней скандалов Волочкова становится из-за нечистоплотных мужчин, стремящихся заработать различные дивиденды на имени Анастасии. Но в чем ее вина?
«В том, что влюбчивая и доверчивая? Одинокая? Все пользуются ее добротой», — говорит Зверев.
Тем не менее, приятель Волочковой очень надеется, что скоро все скандалы вокруг имени бывшей балерины прекратятся, пишет «Собеседник».
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