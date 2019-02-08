«Предлагаю высмеивать Пугачеву — она тоже бабушка»

Шоумен встал на сторону Лии Ахеджаковой в ее споре с юмористом.

Известный шоумен Рустам Солнцев не прошел мимо скандала, который случился недавно во время юбилея театра «Современник». Напомним, что тогда юморист Максим Галкин сделал пародию на актрису Лию Ахеджакову. Та призналась, что вся красная вышла из зала. Она раскритиковала юмориста. В ответ он заявил, что не нужно лишать его права смеяться над людьми. По его мнению, нужно спокойно относиться к юмору в свой адрес.

Лия Ахеджакова обвинила Максима Галкина в издевательствах ради личной популярностиВ монологах юмориста часто затрагивается гражданская позиция Ахеджаковой, юморист начинает пародию со слов «ой, я про Россию хочу поговорить».

Шоумен Рустам Солнцев заметил, что Ахеджакову некому защищать. Он напомним, что в свое время над ней смеялась Ксения Собчак , теперь вот решил подшутить Галкин. Он предложил телеведущему высмеивать жену юмориста Аллу Пугачёву . «Она ведь тоже бабушка», — заявил он.