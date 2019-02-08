«Все изменяют»: Канделаки сходила к Богомолову

Генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» побывала в МХТ.

Известная телеведущая, генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки на своей страничке в социальной сети Instagram рассказала, что сходила в МХТ на спектакль по Вуди Алену «Мужья и жены», который поставил режиссер Богомолов . Она заметила, что Ален как драматург нещадно брал сюжеты из своей жизни и жизни тех, кто его окружал. В своем посте телеведущая очень тонко намекнула на любовный треугольник, в котором оказался режиссер Константин Богомолов. Напомним, что многие уверены, что светская львица Ксения Собчак ушла от мужа к нему.

«Здесь все начинается с того, что благополучная с виду пара решается развестись. Спойлерить не буду, но много чего найдёте в спектакле из ежедневной прозы жизни. Ощущение по Богомолову — Алену одно: счастливых браков не существует. Все изменяют, или думают об измене, или изменили и переживают, не изменили и ещё больше переживают, ушли к тому, с кем изменяли, и там тоже не очень», — заявила Канделаки.

«Поколение постарше не изменяет. Это в сегодняшнее время принято, да ты и сама такая», «У нас все старомодно и скучно: нежная любовь, теплые чувства и старый брак», «Специально вбивают такое ощущение в головы, чтобы разрушить институт семьи», «Ещё Франсуаза Саган подметила, что жизнь — это всегда жизнь втроём», «Бред, я считаю, что есть счастливые браки и мужчины, которые не изменяют. Поверьте, у меня есть пример и не один», «Ой, очевидный подтекст читается. Надо же быть настолько хитрой и умной. Очень технично сходила в театр именно на эту постановку и непременно пост в инстаграм. Просто кэп очевидность», — заявили в комментариях подписчики.