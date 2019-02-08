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Грудь Ким Кардашьян выпала из декольте 

Рамблер 4 часа назад
Теледива Ким Кардашьян ничего не скрывает от общественности: в её Инстаграме часто появляются фото в откровенных нарядах и даже ню. Но на благотворительный гала-ужин amfAR-2019 фонда борьбы со СПИДом в рамках Недели моды с Ким случился настоящий конфуз. Для выхода в свет она выбрала открытое платье чёрного цвета от Versace с большим вырезом на спине и довольно рискованным декольте. Декольте и подвело красавицу: пышная грудь девушки с трудом удерживалась непрочной конструкцией, а в какой-то момент и вовсе выпала. Теледиве пришлось смущённо поправлять декольте прямо на глаза публики.
Звёзды , Видео , Ким Кардашьян
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