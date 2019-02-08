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Ясновидящая предсказала, что у Собчак будет ребенок 

Дни.ру 59 минут назад
Фото: Дни.ру
Шумиха вокруг личной жизни Ксении Собчак не утихает. Идут жаркие пересуды о том, что скандал искусственно создан ради пиара, а на самом деле гламурная блондинка занята построением политической карьеры. Впрочем, в ближайшее время, согласно новым данным, Ксения собчак погрузится с головой в семейные хлопоты.
Ясновидящая и таролог Саона убеждена, что развод Ксении Собчак и Максиму Виторгану не грозит, а вся шумиха высосана из пальца. "Я не вижу, что их семья вообще распадется. Отношения в их паре достаточно крепкие и доверительные. Все, что происходит вокруг них, не более чем пиар", — заявила экстрасенс.
По мнению Саоны, вне камер и публичного внимания Ксения Собчак совершенно другая. "Ксения невероятно заботливая женщина, и даже если она и выходит с кем-то в свет, то уж явно не для измены. А если бы она и захотела бы это сделать, так уж точно не так, с оглаской. В семье она ведет себя несколько иначе, чем в жизни. Максим полностью доволен супругой и не допускает даже мысли о том, что они разойдутся", — убеждена ясновидящая.
Что касается грандиозных планов гламурной телеблондинки на политической ниве, то, по словам Саоны, внушительных успехов ждать не приходится. "У Ксении есть мысли продолжить свою карьеру в политике, но я не вижу там колоссальных подвижек", — отметила таролог.
Наоборот, в скором времени Ксения Собчак уйдет с головой в материнство. "По судьбе ей еще идут дети, и она в ближайшем будущем, скорее всего, займется семьей, а не светскими развлечениями", — цитирует Саону WomanHit.
В заключение она резюмировала: "Линия судьбы этих двух людей тесно переплетается, у них кармический союз. Даже если бы им пришлось расстаться, то судьба постоянно бы их сводила снова".
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