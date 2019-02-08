Настоящие имена и фамилии российских звезд

Кому-то сценический псевдоним выбрали продюсеры, другие придумали его сами, а их настоящие имена помнят, пожалуй, только близкие и Википедия. В специальной подборке BeautyHack — Виктор Белан, Вера Галушка, Марина Пупенина и другие звезды, которых вы знаете под совсем другими именами.

Дима Билан — Виктор Белан

BeautyHack.ru

На выборе сценического псевдонима настаивал бывший продюсер певца Юрий Айзеншпис — так в самом начале своей карьеры Виктор Белан стал Димой Биланом. Имя взял в память о дедушке-фронтовике. После смерти продюсера певцу пришлось отстаивать права на псевдоним в суде: решение все-таки нашлось — он сменил паспорт и сделал имя и фамилию официальными.

Валерия — Алла Перфилова

BeautyHack.ru

Псевдоним «Валерия» певице, чье настоящее имя — Алла Перфилова, придумал бывший муж и продюсер Александр Шульгин . Во-первых, в российском шоубизнесе уже была одна известная Алла, а во-вторых, европейская аудитория, на которую в то время был сделан акцент, могла неправильно воспринять это имя на слух (уж очень созвучно со словом «Аллах»). Сейчас это не только имя, но и бренд — Валерия создала сервис доставки здорового питания, которое назвала No Secret by Valeria (о нем певица рассказывала в интервью, которое вы найдете здесь).

Ани Лорак — Каролина Куек

BeautyHack.ru

Слава к Каролине Куек пришла после выступления в «Утренней звезде» — правда, оказалось, что в программе уже заявлена певица по имени Каролина. Пришлось импровизировать: продюсер перевернул ее имя и разбил на два слова — так и родился псевдоним Ани Лорак. Получилось так удачно, что другую певицу — Тину Кароль (она же — Таня Либерман), стали обвинять в плагиате: ее фамилия была слишком похожа на перевернутое «Лорак».

Вера Брежнева — Вера Галушка

BeautyHack.ru

Настоящая фамилия Галушко не очень подходила для солистки группы «ВИА Гра», хоть и в родном городе певицы Днепродзержинске была очень распространена. Там же долгое время жил Леонид Брежнев — в честь него Вера и взяла фамилию. Идею придумали продюсеры группы, а сама певица уверена — псевдоним поспособствовал взлету ее карьеры.

Тутта Ларсен — Татьяна Романенко

BeautyHack.ru

Псевдоним Тутта Ларсен придумала себе сама, посчитав, что телеведущую с именем Татьяна Романенко никто не запомнит. Вдохновилась сказками шведского писателя Яна Улофа Экхольма: имя позаимствовала у курочки Тутты Карлсон, а фамилию — у лисенка Людвига Ларсена. Для своих детей тоже выбрала необычные имена, какие — узнаете здесь.

Пелагея — Полина Ханова

BeautyHack.ru

Своим старинным именем Пелагея очень дорожит — так звали ее бабушку. Сама она рассказывала, что работники ЗАГСа неправильно записали ее имя, посчитав, что Полина — это производное от Пелагеи. Когда юная певица получала паспорт, она исправила эту ошибку. А фамилия Ханова — девичья, после брака с хоккеистом Иваном Телегиным Пелагея взяла фамилию супруга.

Марина Александрова — Марина Пупенина

BeautyHack.ru

Настоящая фамилия актрисы — Пупенина, но когда ее стали приглашать на роли в кино, продюсеры посоветовали взять псевдоним. По их мнению, фамилия Пупенина была не слишком благозвучна для шоу-бизнеса. В память о бабушке Марина взяла фамилию Александрова — с ней и прославилась.