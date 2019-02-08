Долина похудела после слухов о расставании с мужем 

Известная певица Лариса Долина сейчас достаточно редко выходит в свет. Однако она пришла на премьеру фильма «Алита. Боевой ангел». Это фантастический фильм Роберта Родригеса, снятый под руководством режиссера Джеймса Кэмерона. В зале Долина появилась вместе с телеведущей Ариной Шараповой. Они дружат уже много лет.
На Долиной можно было увидеть элегантный черный костюм. В качестве украшения она надела большой крест.
Интересно, что Долина в очередной раз появилась в зале без своего мужа Ильи Спицына, чем породила волну слухов об расставании с некогда любимым человеком. Также бросилось в глаза, что за последнее время звезда сильно похудела.
@larisa_dolina_
Еще на «Песне года» в декабре она удивляла присутствующих гостей пышными формами. Сама Долина и муж свои отношения не комментируют. Впрочем, ранее Спицын заявлял, что поддерживает с артисткой хорошие отношения. Он все еще ее директор, сообщает «Комсомольская правда».