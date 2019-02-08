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Дочери актрис, на которых природа не отдохнула 

Рамблер 2 часа назад
Далеко не все актрисы хотят, чтобы их дочери выбрали тот же путь. Однако строптивые подростки нечасто прислушиваются к мнению старшего поколения. И иногда это действительно к лучшему.
Ксения Алфёрова, дочь актрисы Ирины Алфёровой, не планировала становиться актрисой. Она закончила Московскую государственную юридическую академию и отправилась на стажировку в адвокатскую контору в Великобритании. Через некоторое время Ксения заскучала и всё-таки решила попробовать себя в актёрстве, поступив в Школу-студию МХАТ. К сегодняшнему дню у Ксении Алфёровой пара десятков работ и кино и несколько театральных ролей.
Смотрите видео и узнайте о других дочках знаменитых актрис, которые тоже стали актрисами.
Звёзды , Видео , Дети , Ирина Алферова , Ксения Алферова
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