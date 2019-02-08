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Рианну заметили за ланчем с мужем Бейонсе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Встреча Джей Зи с коллегой по цеху носила предположительно деловой характер.
В Голливуде прошел слух, что Рианна и Джей Зи собираются затеять работу над новым совместным проектом. Предположения о возможной коллаборации музыкантов стали выдвигаться после того, как мужа Бейонсе заметили в ресторане с королевой R&B за ланчем в ресторане Wolfgang Puck в отеле Bel Air в Лос-Анджелесе.
По словам посетителей заведения, они слышали, что талантливый дуэт обсуждал музыку, а также творческие планы. Подробности узнать не удалось, так как парочку окружал сонм телохранителей. Таким образом, встреча музыкантов носила предположительно деловой характер.
Пока представители обоих артистов никаких комментариев не давали, но если выдвинутая версия окажется верна, то это уже будет не первый раз, когда Рианна и Джей Зи образуют творческий тандем. Рэпер уже появлялся в ее хитах, таких как «Umbrella» и «Talk That Talk», а она в его клипе «Run This Town», пишет Page Six.
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