Популярный музыкант Григорий Лепс, как известно, многодетный папа. От разных браков у него четверо детей, которыми он очень сильно гордится. Известно, что шестнадцатилетняя дочь певца Ева сейчас выступает в молодой группе «Cosmos girls». Неровен час скоро девушка захочет выйти замуж и музыканту придется принимать у себя дома потенциальных женихов.
Как заявил Лепс, о будущих зятьях он пока не думает. По его словам, главное, чтобы потом зятя кормить не пришлось. Лепс заметил, что у него на шее итак целая куча детей. «Если еще будет зять, с которого не фиг взять…», — в шутку отметил музыкант.
Кстати, многие сравнивают группу, где выступает Ева, с коллективом «Серебро». Сам Лепс считает, что такие сравнения неуместны. Он заметил, что у групп разная музыка и разные задачи. Коллектив, в котором выступает его дочь еще очень молодой. У него свой путь развития, сообщает портал «СтарХит».