Григорий Лепс не собирается кормить будущего зятя

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григорий Лепс (@gvleps) 22 Янв 2019 в 5:01 PST Популярный музыкант Григорий Лепс , как известно, многодетный папа. От разных браков у него четверо детей, которыми он очень сильно гордится. Известно, что шестнадцатилетняя дочь певца Ева сейчас выступает в молодой группе «Cosmos girls». Неровен час скоро девушка захочет выйти замуж и музыканту придется принимать у себя дома потенциальных женихов.

Как заявил Лепс, о будущих зятьях он пока не думает. По его словам, главное, чтобы потом зятя кормить не пришлось. Лепс заметил, что у него на шее итак целая куча детей. «Если еще будет зять, с которого не фиг взять…», — в шутку отметил музыкант.