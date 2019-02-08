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Солистка «Фабрики» показала откровенное фото 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Солистка группы "Фабрика" Ирина Тонева развлекается на роскошном курорте. 41-летняя вокалистка публикует в Сети откровенные снимки с отдыха.
Тонева вторую неделю выкладывает в личном Instagram кадры с острова Бали. Звезда не перестает восхищаться флорой и фауной этого райского места.
@irina_toneva
"Аромат этих цветов подобен… чему… он бесподобен. И они тут везде растут. И мы растем вместе с ними 😄", — рассказала артистка поклонникам.
Также певица показала фолловерам несколько пикантных кадров. На одном из них она запечатлена топлес на зеленой лужайке.
Также Ирина дразнила фанатов откровенным видео. Оголившая грудь звезда принимала ванну с лепестками роз.
@irina_toneva
Отметим, что о личной жизни Ирины известно крайне мало. Несколько лет назад "фабрикантка" тайно вышла замуж за танцора из ее шоу-балета, который младше исполнительницы на 12 лет. Детишками супруги еще не обзавелись.
Напомним, Тонева ранее не состояла в браке. До 2008 года она встречалась с виджеем телеканала MTV Юрием Пашковым, а после с солистом группы "Банд’Эрос" Игорем Бурнышевым, но официально отношения зарегистрированы не были.
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