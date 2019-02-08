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Поклонники заподозрили певицу Алсу в пластике 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: @alsou_a
Артистка опубликовала архивное фото, которое вызвало множество вопросов у ее подписчиков.
Недавно исполнилось 20 лет хиту певицы Алсу «Зимний сон». Он вышел в 1999 году, когда певице было всего 16 лет. Именно такой юной девушкой мечтающей о любви ее полюбили поклонники. Сейчас популярность артистки не уменьшается. Хоть она давно выросла и обзавелась семьей. К слову, одна из ее дочерей Микелла пошла по ее топам и занимается музыкой. Девочка даже приняла участие в шоу «Голос. дети».
Тем временем Алсу предалась воспоминаниям и решила показать в своем микроблоге коллаж из свежего снимка и кадра, который был сделан 20 лет назад. На снимке певица запечатлена в фиолетовой футболке и с плюшевым медвежонком в руках. Многие поклонники признались, что именно этот плакат висел у них в комнате. Другие стали пристально разглядывать снимки и сравнивать их. Они заподозрили Алсу в пластике.
@alsou_a
«Вся переделанная», «Глаза изменились с формой бровей», «Даже форма губ изменилась, а были такие красивые пухленькие бантиком», «Блефаропластику сделала», «Думаю сделала блефаро, губы, и может быть комки биша», — стали обсуждать фото подписчики. Певица не стала вступать в диалог с хейтерами, а вот преданные фанаты поспешили за нее заступиться. Они считают, что артистка практически не изменилась за минувшие годы. Напомним, что в прошлом году Алсу уже давала отпор злопыхателям, которые обвинили ее в пластике. Тогда актриса наглядно продемонстрировала, как с помощью карандаша можно сделать губы пухлее, а в зависимости от ракурса для фото меняется длина носа. Она дала понять, что никогда не прибегала к хирургическому вмешательству ради красоты.
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