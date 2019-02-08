Юлию Ковальчук осудили за провокационный снимок 

Певица Юлия Ковальчук опубликовала фотографию без нижнего белья. Поклонники осудили исполнительницу и молодую маму.
Юлия Ковальчук крайне редко выкладывает откровенные снимки. Певица и супруга Алексея Чумакова дорожит своей репутацией. Певица не раз рассказывала, что считает себя достаточно популярной и не нуждающейся в провокациях ради привлечения внимания. Тем больше удивились её подписчики, увидев снимок, на котором Ковальчук позирует без нижнего белья.
«Один очень теплый и счастливый день!»
— подписала Юлия.
Фолловеры не оценили фото.
«Ну, совсем не очень. Юля лифчики давно уже придумали. Фу», «Специально выставила, чтобы обсуждали! Низко! Но она этого добилась», «Ну если бы Бузова выложила, никто б не удивился, уже вся страна все у нее видела, но Юля… мдааа», — пишут оскорблённые поклонники Ковальчук. Певица пока хранит молчание, предпочитая не вступать в дискуссию.
Бывшая участница группы «Блестящие» Юлия Ковальчук вместе с мужем и маленькой дочерью проводит зимние месяцы в Испании. Семья уезжает туда каждый год зимой и летом. Семья наслаждается местным климатом, кухней и общением с появившимися друзьями.