Юлию Ковальчук осудили за провокационный снимок

Певица Юлия Ковальчук опубликовала фотографию без нижнего белья. Поклонники осудили исполнительницу и молодую маму.

Юлия Ковальчук крайне редко выкладывает откровенные снимки. Певица и супруга Алексея Чумакова дорожит своей репутацией. Певица не раз рассказывала, что считает себя достаточно популярной и не нуждающейся в провокациях ради привлечения внимания. Тем больше удивились её подписчики, увидев снимок, на котором Ковальчук позирует без нижнего белья.

«Один очень теплый и счастливый день!»

— подписала Юлия.

«Ну, совсем не очень. Юля лифчики давно уже придумали. Фу», «Специально выставила, чтобы обсуждали! Низко! Но она этого добилась», «Ну если бы Бузова выложила, никто б не удивился, уже вся страна все у нее видела, но Юля… мдааа», — пишут оскорблённые поклонники Ковальчук. Певица пока хранит молчание, предпочитая не вступать в дискуссию.

Бывшая участница группы «Блестящие» Юлия Ковальчук вместе с мужем и маленькой дочерью проводит зимние месяцы в Испании. Семья уезжает туда каждый год зимой и летом. Семья наслаждается местным климатом, кухней и общением с появившимися друзьями.