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Стали известны доходы Аллы Пугачевой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Впервые за почти 10 лет Алла Пугачёва даст концерт в честь своего 70-летия. Спонсоры выделят на выступление около 40 млн рублей. Многие задаются вопросом, неужели у артистки недостаточно средств для финансирования концерта.
Расходы у Пугачёвой и Галкина немаленькие: на двойняшек у них уходит 1 млн рублей в месяц, на содержание замка в деревне Грязь уходит полмиллиона. У звёздной четы наверняка должно быть достаточно сбережений, но у Аллы Борисовны их оказалось не так много. На данный момент пенсия артистки составляет 17 000 рублей, и её певица отдаёт нуждающимся. Примадонна оказалась не сильна в бизнесе: она пробовала вкладываться в финансовую пирамиду, заниматься образованием, выпускать духи и чипсы, но каждый раз прогорала. Однако, собственный обувной бренд приносит доход — Пугачёва получает не меньше 20-30% с продаж.
Больше всего певица зарабатывает на авторских отчислениях с песен и выступлениях на корпоративах. Примадонна поёт только «для своих», и по разным данным зарабатывает от 250 000 до 350 000 евро. Если сопоставить возможный доход певицы с её расходами, становится понятно, что Пугачёва скорее всего живёт на деньги мужа Максима Галкина.
«Надо как-то зарабатывать — всё кончается. Муж иногда отпускает на заработки, потому что ну не привыкла я к такой жизни. Быть на содержании мужа — это ужасно. И не мое совершенно!», — рассказала Алла Борисовна в интервью изданию «Собеседник».
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