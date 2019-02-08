Стали известны доходы Аллы Пугачевой

Впервые за почти 10 лет Алла Пугачёва даст концерт в честь своего 70-летия. Спонсоры выделят на выступление около 40 млн рублей. Многие задаются вопросом, неужели у артистки недостаточно средств для финансирования концерта.

Расходы у Пугачёвой и Галкина немаленькие: на двойняшек у них уходит 1 млн рублей в месяц, на содержание замка в деревне Грязь уходит полмиллиона. У звёздной четы наверняка должно быть достаточно сбережений, но у Аллы Борисовны их оказалось не так много. На данный момент пенсия артистки составляет 17 000 рублей, и её певица отдаёт нуждающимся. Примадонна оказалась не сильна в бизнесе: она пробовала вкладываться в финансовую пирамиду, заниматься образованием, выпускать духи и чипсы, но каждый раз прогорала. Однако, собственный обувной бренд приносит доход — Пугачёва получает не меньше 20-30% с продаж.

Больше всего певица зарабатывает на авторских отчислениях с песен и выступлениях на корпоративах. Примадонна поёт только «для своих», и по разным данным зарабатывает от 250 000 до 350 000 евро. Если сопоставить возможный доход певицы с её расходами, становится понятно, что Пугачёва скорее всего живёт на деньги мужа Максима Галкина.