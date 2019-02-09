47-летняя Кудрявцева призналась, что у нее аллергия на ботокс

Лера Кудрявцева пообщалась с подписчиками в прямом эфире Instagram.

Известная телеведущая и молодая мама Лера Кудрявцева решила ответить на вопросы фолловеров с помощью прямого эфира Instagram. Во время него звезда рассказала, как, давно разменяв пятый десяток, сохраняет такую отличную форму, свежесть и молодость.

«Я не колю ботокс. Аллергия у меня. Не могу себе это сейчас позволить, хотя раньше делала. Еще я поправилась после родов и пока не вернулась в форму»,

— откровенно призналась Лера.

Это объясняет, почему во время недавнего отпуска с мамой и сестрой в Омане Кудрявцева так и не решилась поделиться снимками в купальнике. Впрочем, поклонники все равно засыпали Леру комплиментами.