Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

47-летняя Кудрявцева призналась, что у нее аллергия на ботокс 

Passion.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Instagram
Лера Кудрявцева пообщалась с подписчиками в прямом эфире Instagram.
Известная телеведущая и молодая мама Лера Кудрявцева решила ответить на вопросы фолловеров с помощью прямого эфира Instagram. Во время него звезда рассказала, как, давно разменяв пятый десяток, сохраняет такую отличную форму, свежесть и молодость.
«Я не колю ботокс. Аллергия у меня. Не могу себе это сейчас позволить, хотя раньше делала. Еще я поправилась после родов и пока не вернулась в форму»,
— откровенно призналась Лера.
Это объясняет, почему во время недавнего отпуска с мамой и сестрой в Омане Кудрявцева так и не решилась поделиться снимками в купальнике. Впрочем, поклонники все равно засыпали Леру комплиментами.
Напомним, Кудрявцева и ее супруг Игорь Макаров стали родителями в августе прошлого года. У телеведущей также есть взрослый сын Жан от первого брака с Сергеем Ленюком и внук Лев.
Passion.ru: последние новости
«Держи меня за руку»: жена Хабенского показала первое фото с новорожденной дочкой Сергей Шнуров опубликовал редкий совместный снимок с молодой красавицей-женой «Мои недостатки никогда не увидите — мастерски их прикрываю»: 65-летняя Понаровская рассказала об уходе за собой и отношении к возрасту
Звёзды , Игорь Макаров , Лера Кудрявцева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Расходы на красоту себя не окупают»3
Йога сна: глубокое погружение в бессознательное
Тест: как к вам относятся мужчины28
«Мы три раза забирали заявление из загса»2
Синдром старой девы: как он влияет на организм4
Видео
Модные тренды, которые мужчины ненавидят
Мода
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
«Предлагаю высмеивать Пугачеву — она тоже бабушка»
Звёзды Шоу-бизнес
Настоящие имена и фамилии российских звезд
Звёзды
Фигуристые девушки невероятной красоты
Красота
Киркоров отказался сниматься с Пугачевой
Звёзды Шоу-бизнес
Что добавляют в деликатесную колбасу
Еда
Дочери актрис, на которых природа не отдохнула
Звёзды
Долина похудела после слухов о расставании с мужем
Звёзды
Появилось видео, вызывающее тревогу и головную боль
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение