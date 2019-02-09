Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жена Константина Хабенского впервые показала фото с новорожденной дочкой 

Letidor.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Знаменитая семья старается скрывать личную жизнь от посторонних.
Популярный актер Константин Хабенский 1 февраля стал многодетным отцом. Его супруга, актриса МХТ имени А. П. Чехова Ольга Литвинова родила дочку. А сегодня она решила впервые поделиться фотографией с малышкой в Instagram. Актриса показала крохотную ручку новорожденной дочки.
Держи меня за руку,
— подписала фото звезда.
«Ольга, поздравляю с этим прекрасным событием!🎊🎉», «Какое счастье! Поздравляю от всего сердца! 💕», «От всей души поздравляю вашу прекрасную семью! Здоровья мамочке и малышке!💖💫💖💫💖💫💐💐💐», — тут же откликнулись в комментариях подписчики. Ольга почти сразу поблагодарила всех за поздравления и добрые пожелания. Имя ребенка актриса пока не назвала.
Известно, что 37-летняя Ольга Литвинова еще в конце прошлого театрального сезона перестала выходить на сцену. Именно поэтому в МХТ имени А. П. Чехова все быстро заподозрили, что актриса ждет малыша. В сентябре об этом стало известно и СМИ.
Незадолго до родов в Сети появился кадр, на котором живот Литвиновой уже было невозможно скрыть. Фотографией поделилась коллега Ольги из МХТ им. Чехова.
Напомним, что с 2013 года Константин Хабенский женат на актрисе Ольге Литвиновой. В июне 2016 года у супругов родилась дочь Александра. Кстати, ради девочки Константин даже согласился озвучивать героя мультфильма «Малышарики». Также у актера подрастает сын от бывшей жены Анастасии Смирновой. К сожалению, мама мальчика умерла от опухоли головного мозга в 2008 году, когда маленькому Ивану был всего 1 год. Известно, что сейчас Иван живет вместе с бабушкой Инной Глебовной (бывшей тещей актера) в Испании.
Letidor.ru: последние новости
Алсу показала, как выглядела в 15 лет Андрей Аршавин возобновил общение с детьми от Юлии Барановской Почти как Отелло: 8 самых ревнивых звездных мужчин
Женский форум1
Звёзды , Анастасия Смирнова , Константин Хабенский , Ольга Литвинова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Расходы на красоту себя не окупают»3
Йога сна: глубокое погружение в бессознательное
Тест: как к вам относятся мужчины28
«Мы три раза забирали заявление из загса»2
Синдром старой девы: как он влияет на организм4
Видео
Модные тренды, которые мужчины ненавидят
Мода
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
«Предлагаю высмеивать Пугачеву — она тоже бабушка»
Звёзды Шоу-бизнес
Настоящие имена и фамилии российских звезд
Звёзды
Фигуристые девушки невероятной красоты
Красота
Киркоров отказался сниматься с Пугачевой
Звёзды Шоу-бизнес
Что добавляют в деликатесную колбасу
Еда
Дочери актрис, на которых природа не отдохнула
Звёзды
Долина похудела после слухов о расставании с мужем
Звёзды
Появилось видео, вызывающее тревогу и головную боль
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение