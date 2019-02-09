Жена Константина Хабенского впервые показала фото с новорожденной дочкой

Знаменитая семья старается скрывать личную жизнь от посторонних.

Популярный актер Константин Хабенский 1 февраля стал многодетным отцом. Его супруга, актриса МХТ имени А. П. Чехова Ольга Литвинова родила дочку. А сегодня она решила впервые поделиться фотографией с малышкой в Instagram. Актриса показала крохотную ручку новорожденной дочки.

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«Ольга, поздравляю с этим прекрасным событием!🎊🎉», «Какое счастье! Поздравляю от всего сердца! 💕», «От всей души поздравляю вашу прекрасную семью! Здоровья мамочке и малышке!💖💫💖💫💖💫💐💐💐», — тут же откликнулись в комментариях подписчики. Ольга почти сразу поблагодарила всех за поздравления и добрые пожелания. Имя ребенка актриса пока не назвала.

Известно, что 37-летняя Ольга Литвинова еще в конце прошлого театрального сезона перестала выходить на сцену. Именно поэтому в МХТ имени А. П. Чехова все быстро заподозрили, что актриса ждет малыша. В сентябре об этом стало известно и СМИ.

Незадолго до родов в Сети появился кадр, на котором живот Литвиновой уже было невозможно скрыть. Фотографией поделилась коллега Ольги из МХТ им. Чехова.