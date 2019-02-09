Знаменитая семья старается скрывать личную жизнь от посторонних.
Популярный актер Константин Хабенский 1 февраля стал многодетным отцом. Его супруга, актриса МХТ имени А. П. Чехова Ольга Литвинова родила дочку. А сегодня она решила впервые поделиться фотографией с малышкой в Instagram. Актриса показала крохотную ручку новорожденной дочки.
Держи меня за руку,
— подписала фото звезда.
«Ольга, поздравляю с этим прекрасным событием!🎊🎉», «Какое счастье! Поздравляю от всего сердца! 💕», «От всей души поздравляю вашу прекрасную семью! Здоровья мамочке и малышке!💖💫💖💫💖💫💐💐💐», — тут же откликнулись в комментариях подписчики. Ольга почти сразу поблагодарила всех за поздравления и добрые пожелания. Имя ребенка актриса пока не назвала.
Известно, что 37-летняя Ольга Литвинова еще в конце прошлого театрального сезона перестала выходить на сцену. Именно поэтому в МХТ имени А. П. Чехова все быстро заподозрили, что актриса ждет малыша. В сентябре об этом стало известно и СМИ.
Незадолго до родов в Сети появился кадр, на котором живот Литвиновой уже было невозможно скрыть. Фотографией поделилась коллега Ольги из МХТ им. Чехова.
Напомним, что с 2013 года Константин Хабенский женат на актрисе Ольге Литвиновой. В июне 2016 года у супругов родилась дочь Александра. Кстати, ради девочки Константин даже согласился озвучивать героя мультфильма «Малышарики». Также у актера подрастает сын от бывшей жены Анастасии Смирновой. К сожалению, мама мальчика умерла от опухоли головного мозга в 2008 году, когда маленькому Ивану был всего 1 год. Известно, что сейчас Иван живет вместе с бабушкой Инной Глебовной (бывшей тещей актера) в Испании.