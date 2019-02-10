Алсу снова раскритиковали за изменившуюся внешность

35-летняя певица приняла участие в популярном флэшмобе #10yearchallenge и показала свое архивное фото.

Алсу опубликовала в Instagram коллаж, на котором ее новое фото совмещено с ее архивным снимком двадцатилетней давности.

@alsou_a

"У всех #10yearchallenge а у меня #20yearchallenge", — подписала она коллаж.

Фолловеры начали писать в комментариях, какой красавицей была и остается Алсу, а некоторые уже не в первый раз обвинили певицу в чрезмерном увлечении пластикой:

«Пластика очень искажает вашу естественную красоту», «Радиесс филлер называется который щечки яблочки эти делает», «А вы радиесс в ее щеках правда не видите? Гель в губах? В данном случае пошёл перебор. Это ее портит, лишает ее милой индивидуальности. очевидные вещи», «А пластика тут конкретно присутствует!», «Выглядите очень хорошо, но на фото правее, немного все другое», «Явно блефаро. Это 100%. Фидеры в щеки. Губы. Зубы», «Недавно сделала пластику, лицо совсем другое, натянутое.мимики мало..», «Пластика!», «Как у всех светских львиц…одни и те же губы», «До очень милая, а пластика грубит».