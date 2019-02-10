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Питт приехал на вечеринку по случаю 50-летия Энистон 

WMJ.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Известной голливудской актрисе Дженнифер Энистон 11 февраля исполняется пятьдесят лет. Накануне дня рождения звезда устроила вечеринку для самых близких друзей по случаю своего юбилея.
Вечеринка состоялась в Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе, сообщает портал JustJared. Поздравить Дженнифер Энистон с юбилеем приехали телеведущая Эллен Дедженерес, певица Кэти Перри с актером Орландо Блумом, дизайнер Дженнифер Майер и другие друзья именинницы. В числе гостей был и бывший муж актрисы Брэд Питт. Он скрывался от папарацци под кепкой, но его все равно удалось сфотографировать.
Напомним, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон развелись в 2005 году. Тогда Питт ушел к коллеге по фильму «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли, с которой развелся в 2016-м. Энистон пару лет назад развелась с актером Джастином Теру. Так что сейчас экс-супруги, слухи о возобновлении романтических отношений которых ходят уже не первый месяц, официально свободны. Правда, недавно в СМИ повились сообщения о том, что Брэд Питт закрутил роман с другой голливудской красоткой — Шарлиз Терон.
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Женский форум
Звёзды , Джастин Теру , Брэд Питт , Шарлиз Терон , Анджелина Джоли , Дженнифер Энистон , Эллен Дедженерес
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