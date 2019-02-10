Топалов рассказал, как назвал сына

Имя мальчика рассекретили через два месяца.

В начале декабря 2018-го Влад и Регина стали родителями. Супруги до сих пор не показали мальчика, лишь на днях Топалов опубликовал первую фотографию с малышом. Кроме этого, пара не афишировала имя сына. Но накануне Влад стал участником программы «Привет, Андрей », посвященной конкурсу «Евровидению-2019», где нашу страну будет представлять близкий друг и коллега Топалова по дуэту Smash! Сергей Лазарев . В один момент Андрей Малахов обратился к Владу, поздравив его с женитьбой и рождением сына. Ведущий спросил, как же Влад с Региной назвали мальчика. Топалов ответил, что сына назвали Михаилом. А Лазарев отметил, что ласково называет мальчика Майклом. К слову, аналогично зовут отца Топалова. Видимо, в честь Михаила Генриховича звездные родители и решили назвать ребенка.

@vladtopalovofficial

Кроме имени Влад рассказал и о том, как проходят их первые дни с Региной в новом статусе. По словам Топалова, супруга отлично справляется со своей ролью матери и не «возмущается».

"Два месяца мы отметили пару дней назад, и уже прям кайф. Первое время было сложно, непонятно, страшно. Я записывал на диктофон акушера и врача, как держать, купать, но все равно ничего не понимал. Сейчас мы уже привыкли, справились, и я делаю это с удовольствием. Регине надо отдать должное: она потрясающая мать, ни разу не возмутилась и с самой первой секунды утром, днем, вечером, ночью все делает", — рассказал певец.

Напомним, за несколько недель до появления первенца на свет Регина и Влад официально зарегистрировали свои отношения. Тайная свадьба состоялась в день рождения Влада и отца Регины — 25 октября. Пышное торжество супруги планируют устроить чуть позже.