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Волочкова нашла способ борьбы с завистниками 

WMJ.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: WMJ.ru
43-летняя балерина решила больше не терпеть негативные комментарии от фолловеров в Instagram.
Анастасия Волочкова регулярно подвергается критике со стороны подписчиков в Instagram. «Котики мои, добрых снов! Комменты все отключаю, что советую делать всем публичным и вызывающим интерес людям! Скучно? Ничего. Пусть теперь наши злопыхатели изливают желчь на своих страницах. Правда, они никому не интересны. А мне теперь так спокойно и умиротворенно делиться с вами своими фото и видео! Любимый рядом. Дом роскошный. Душа полна позитива и любви! А люблю я вас всех!»
@volochkova_art
Спустя несколько дней после такого эксперимента Анастасия Волочкова заявила, что теперь чувствует себя прекрасно и каждый новый день встречает с позитивом:
«Гы-гы-гы. Скучновато стало? С отключенными комментами. А мне так весело! Всем, кого достают те, кому реально, как и мне необходим спрей «Му*акоотпугиватель», советую отключать комменты! И вы будете наслаждаться отсутствием змей на своей страничке. А хорошие и добрые люди вас всегда найдут».
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Женский форум
Звёзды , Анастасия Волочкова
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