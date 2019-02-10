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Водонаева прокомментировала ссору Собчак и Виторгана 

Рамблер 56 минут назад
Фото: @alenavodonaeva
Экс-участница телепроекта "Дом-2" в своей колонке для журнала "7 Дней" рассказала, что думает по поводу конфликта знаменитой пары.
@mvitorgan
Вот уже несколько месяцев Алена Водонаева ведет собственную колонку, в которой комментирует события из мира шоу-бизнеса. В своем новом материале она делится соображениями по поводу любовного треугольника Собчак-Виторган-Богомолов. Алена призналась, что не верит в это "знатное представление". Она даже предположила, что нас отвлекают от чего-то гораздо более важного.
"Как вы уже поняли, я не спешу принимать за чистую монету все, что показывают и пишут об этом конфликте", — поделилась с читателями своими мыслями Водонаева.
@mvitorgan
Кроме того, Алена уверена, если настоящая драма и случилась, Ксении под силу уладить любые "любовные разногласия".
@xenia_sobchak
"…дайте Собчак пять минут на тет-а-тет или "лобную встречу", и она расставит все точки над i".
Водонаева также призналась, что любой женщине подобная конфликтная ситуация, когда два мужчины за нее дерутся, тешит самолюбие.
Женский форум
Звёзды , Алена Водонаева , журнал "7 Дней"
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