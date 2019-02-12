Брежнева похвасталась дорогостоящими подарками 

В своем микроблоге Вера опубликовала снимки презентов. Больше всего певицу порадовал тренажер для пилатеса, о котором она давно мечтала. Стоимость подобного девайса варьируется от от 200 тысяч рублей и до 350 тысяч рублей в зависимости от функций и бренда. Так как артистка регулярно занимается спортом, подобный тренажер ей непременно пригодится. Также Брежнева похвасталась новой сумочкой фисташкового цвета бренда By FAR и босоножками на небольшом каблуке карамельного оттенка от Wonderwander.