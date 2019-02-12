Брежнева похвасталась дорогостоящими подарками 

Вера Брежнева пять дней провела на Мальдивах, а затем вернулась в столицу и отпраздновала свой день рождения. Пышного праздника певица устраивать не стала, а лишь посидела с родными и близкими в ресторане. Целый день артистка провела без социальных сетей и Интернета, чтобы полностью расслабиться. Позже она поблагодарила поклонников, знакомых и друзей за поздравления, а на днях также похвасталась дорогостоящими подарками.
@ververa
В своем микроблоге Вера опубликовала снимки презентов. Больше всего певицу порадовал тренажер для пилатеса, о котором она давно мечтала. Стоимость подобного девайса варьируется от от 200 тысяч рублей и до 350 тысяч рублей в зависимости от функций и бренда. Так как артистка регулярно занимается спортом, подобный тренажер ей непременно пригодится. Также Брежнева похвасталась новой сумочкой фисташкового цвета бренда By FAR и босоножками на небольшом каблуке карамельного оттенка от Wonderwander.
В соцсети певица отметила, что ей очень понравились все подарки. Поклонники уверены, что главный презент ей сделал супруг Константин Меладзе. Напомним, что они состоят в браке уже три года. Влюбленные стараются не обсуждать свою личную жизнь, но в последнее время все чаще выходят в свет вместе. Вера не скрывает, что ей хотелось бы вновь оказаться на Мальдавах и еще несколько дней провести на побережье, но пока она вновь погрузилась в работу и в ближайшее время в отпуск не собирается.