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Знакомая экс-жены Джигарханяна заявила о ее беременности 

Суть событий + ещё 6 2 часа назад
Фото: Суть событий
Бывшая супруга народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская вынашивает ребенка, сообщила журналистам знакомая украинской пианистки, стилист Ирина Кривко.
В настоящее время одной из главных героинь желтой прессы прошлого года 40 лет. Виталина пока еще не произвела на свет своего первенца. В своих интервью Цымбалюк-Романовская не раз рассказывала о причинах отсутствия детей в недолгом браке с Арменом Борисовичем. Она утверждала, что счастливого прибавления не произошло, так как якобы не было соответствующих попыток. При этом рождение ребенка значилось в ее планах на обозримое будущее.
Ирина Кривко сделала серию эффектных снимков Виталины. Как следует из ее недавней беседы с представителями прессы, она не только сотрудничает со знаменитой женщиной, но и в курсе ее личных дел. В частности, знакомая Цымбалюк-Романовской заявила, что та воздерживается от перелетов, так как данный вид перевозок опасен для будущих мам и их еще не рожденных малышей.
«Срок маленький еще, животика не видно. Мы посоветовали Виталине, чтобы она пока держала это в тайне, — сказала Ирина корр. телешоу «Новые русские сенсации». — А потом, когда станет можно, почему бы нет? Есть же съемки и для женщин в положении».
В течение полугода Виталина появляется в обществе молодого певца Прохора Шаляпина. Пара уже выпустила первый совместный клип. Обе знаменитости рассказывают об идиллии в своих отношениях. При этом есть скептики, которые считают роман вымыслом, цель которого — пиар.
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Звёзды , В мире , Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян , Ирина Кривко
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