Знакомая экс-жены Джигарханяна заявила о ее беременности

В настоящее время одной из главных героинь желтой прессы прошлого года 40 лет. Виталина пока еще не произвела на свет своего первенца. В своих интервью Цымбалюк-Романовская не раз рассказывала о причинах отсутствия детей в недолгом браке с Арменом Борисовичем. Она утверждала, что счастливого прибавления не произошло, так как якобы не было соответствующих попыток. При этом рождение ребенка значилось в ее планах на обозримое будущее.

Ирина Кривко сделала серию эффектных снимков Виталины. Как следует из ее недавней беседы с представителями прессы, она не только сотрудничает со знаменитой женщиной, но и в курсе ее личных дел. В частности, знакомая Цымбалюк-Романовской заявила, что та воздерживается от перелетов, так как данный вид перевозок опасен для будущих мам и их еще не рожденных малышей.

«Срок маленький еще, животика не видно. Мы посоветовали Виталине, чтобы она пока держала это в тайне, — сказала Ирина корр. телешоу «Новые русские сенсации». — А потом, когда станет можно, почему бы нет? Есть же съемки и для женщин в положении».