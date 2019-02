Леди Гага вышла на публику в нижнем белье 

Вечеринка состоялась в клубе Club Heartbreak в Лос-Анджелесе. 32-летняя поп-исполнительница появилась в комплекте черного кружевного белья и в колготках в сеточку. На ней также был расшитый блестками пиджак, головной убор дизайнера Эди Слимана из коллекции весна-лето 2019 французского модного дома Celine, а также серебряное ожерелье-чокер.

На 61-й церемонии вручения «Грэмми», которая прошла в воскресенье, 10 февраля, Леди Гага получила сразу три приза. Ее наградили в категории «Лучшее сольное поп-исполнение» за композицию Joanne (Where Do You Think You're Goin'?), а также в номинациях «Поп-исполнение дуэтом» и «Песня для кино и телевидения» за совместный трек с актером Брэдли Купером под названием Shallow.