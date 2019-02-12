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Леди Гага вышла на публику в нижнем белье 

Lenta.ru + ещё 12 12 февраля 2019
Фото: Gabriel Olsen / Getty Images for Absolut Elyx
Американская певица и актриса Леди Гага приехала на афтерпати премии «Грэмми» в откровенном наряде. Об этом сообщает Daily Mail.
Вечеринка состоялась в клубе Club Heartbreak в Лос-Анджелесе. 32-летняя поп-исполнительница появилась в комплекте черного кружевного белья и в колготках в сеточку. На ней также был расшитый блестками пиджак, головной убор дизайнера Эди Слимана из коллекции весна-лето 2019 французского модного дома Celine, а также серебряное ожерелье-чокер.
На 61-й церемонии вручения «Грэмми», которая прошла в воскресенье, 10 февраля, Леди Гага получила сразу три приза. Ее наградили в категории «Лучшее сольное поп-исполнение» за композицию Joanne (Where Do You Think You're Goin'?), а также в номинациях «Поп-исполнение дуэтом» и «Песня для кино и телевидения» за совместный трек с актером Брэдли Купером под названием Shallow.
В декабре 2018 года издание Footwear News назвало 10 самых стильных знаменитостей 2018 года. Первенство эксперты отдали Леди Гаге за ее оверсайз-костюм на премии Elle Women в Голливуде. Певица пришла на церемонию в брюках и пиджаке цвета грейдж, который надела на голое тело, и высказалась на тему сексуальных домогательств в мире шоу-бизнеса.
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Звёзды , Брэдли Купер , Стефани Джерманотта , Elle
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