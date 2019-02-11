Сын Олега Табакова и Марины Зудиной Павел Табаков сегодня крутится, как может. Молодой человек пытается выстроить свою актерскую карьеру, но получается, что в ущерб учебе.
Сегодня среди студентов ГИТИСа Павел в рядах двоечников. У актера очень много долгов по сессии — его зачетная книжка забита направлениями на пересдачу экзаменов. О своих трудностях Табаков-младший рассказал в программе «Вечерний Ургант» и заодно попросил у телезрителей помочь с репетитором по математике.
Кстати, одна из последних актерских работ Павла Табакова — фильм «Тобол», где он сыграл роль Петра Ремезова, сына картографа и архитектора Тобольска. Эта картина скоро выйдет в кинотеатрах страны.