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У Павла Табакова серьезные проблемы с учебой в ГИТИСе 

Teleprogramma.pro + ещё 4 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сын Олега Табакова и Марины Зудиной Павел Табаков сегодня крутится, как может. Молодой человек пытается выстроить свою актерскую карьеру, но получается, что в ущерб учебе.
Сегодня среди студентов ГИТИСа Павел в рядах двоечников. У актера очень много долгов по сессии — его зачетная книжка забита направлениями на пересдачу экзаменов. О своих трудностях Табаков-младший рассказал в программе «Вечерний Ургант» и заодно попросил у телезрителей помочь с репетитором по математике.
Кстати, одна из последних актерских работ Павла Табакова — фильм «Тобол», где он сыграл роль Петра Ремезова, сына картографа и архитектора Тобольска. Эта картина скоро выйдет в кинотеатрах страны.
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Звёзды , Павел Табаков , Марина Зудина , Олег Табаков
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