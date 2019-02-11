У Ольги Бузовой серьезные проблемы со здоровьем

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 10 Фев 2019 в 1:20 PST Бешеный ритм жизни и сумасшедший рабочий график ведущей и певицы Ольги Бузовой когда-то должен был сказаться на здоровье. И вот это произошло. На своей странице в социальной сети Instagram звезда рассказала, что вот уж три дня врачи прописали Ольге постельный режим и запретили говорить. Под наблюдением специалистов певица находится с утра до вечера, получает необходимые процедуры и пьет лекарства. Более того, медики запретили ведущей выходить на улицу и безо всяких исключений.

«Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно, мой организм сейчас очень слабый, дал сбой в самый неподходящий момент»,

— пишет Ольга Бузова.

По словам, звезды, в свое время ей было необходимо восстанавливаться, так что теперь задача номер один — укрепить иммунитет. В комментариях к тревожному посту поклонники пожелали Ольге скорейшего выздоровления.