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«Грэмми-2019»: лауреаты главной музыкальной премии 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
11 февраля в Лос-Анджелесе прошла 61-ая церемония вручения главной музыкальной награды.
Дональд Гловер, более известный как Childish Gambino, получил сразу четыре награды. Его трек This is America стал «Песней года» и «Записью года». Артист также получил статуэтку за «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшее музыкальное видео».
Леди Гага стала еще одним триумфатором церемонии. Она завоевала награду за «Лучшее сольное исполнение» за песню Joanne и «Лучшее исполнение группой или дуэтом» за саундтрек к фильму «Звезда родилась». Эту композицию она исполнила с Брэдли Купером.
Дуа Липа также удостоилась двух наград. Она победила в номинациях «Лучший новый исполнитель», а ее песня Electricity получила «Лучшую танцевальную запись».
Одним из лауреатов стал рэпер Дрейк, который несколько лет подряд бойкотировал «Грэмми». Его композиция God’s Plan стала «Лучшей рэп-композицией».
Некоторые звезды поразили других гостей своими нарядами. Больше всех отличились Карди Би и Кэти Перри.
К эпатажным образам первой рэп-исполнительницы мы привыкли, поэтому в этот раз она решила удивить своих фанатов. Карди пришла в полупрозрачном винтажном платье в образе русалочки.
@recordingacademy
Кэти Перри удивила всех нежно-розовым пышным платьем, которое явно не подчеркивало ее фигуру.
@katyperry
Женский форум
Звёзды , Брэдли Купер , Дональд Гловер , Стефани Джерманотта
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