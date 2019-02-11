«Грэмми-2019»: лауреаты главной музыкальной премии

11 февраля в Лос-Анджелесе прошла 61-ая церемония вручения главной музыкальной награды.

Дональд Гловер , более известный как Childish Gambino, получил сразу четыре награды. Его трек This is America стал «Песней года» и «Записью года». Артист также получил статуэтку за «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшее музыкальное видео».

Леди Гага стала еще одним триумфатором церемонии. Она завоевала награду за «Лучшее сольное исполнение» за песню Joanne и «Лучшее исполнение группой или дуэтом» за саундтрек к фильму «Звезда родилась». Эту композицию она исполнила с Брэдли Купером

Дуа Липа также удостоилась двух наград. Она победила в номинациях «Лучший новый исполнитель», а ее песня Electricity получила «Лучшую танцевальную запись».

Одним из лауреатов стал рэпер Дрейк, который несколько лет подряд бойкотировал «Грэмми». Его композиция God’s Plan стала «Лучшей рэп-композицией».

Некоторые звезды поразили других гостей своими нарядами. Больше всех отличились Карди Би и Кэти Перри.

К эпатажным образам первой рэп-исполнительницы мы привыкли, поэтому в этот раз она решила удивить своих фанатов. Карди пришла в полупрозрачном винтажном платье в образе русалочки.

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Кэти Перри удивила всех нежно-розовым пышным платьем, которое явно не подчеркивало ее фигуру.