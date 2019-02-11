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Почему распался брак Алферовой и Абдулова 

Умная 1 час назад
Ирину Алферову и Александра Абдулова называли самым красивым актерским дуэтом. Они не только сыграли мужа и жену в мелодраме «С любимыми не расставайтесь», но и являлись законными супругами в жизни. Почему же Алферова и Абдулов развелись? И был ли вообще этот брак настоящим?

Встреча

Когда Абдулов поступил в ГИТИС, Алферова уже училась на четвертом курсе. Но не только из-за этой разницы они тогда не встретились. Дело в том, что тогда Ирина была увлечена другим, сыном болгарского посла Бойко Гюровым. Впоследствии актриса вышла за него замуж и родила дочь Ксению. Некоторое время молодые жили на родине Бойко. Но брак долго не продлился. После того, как Алферова приняла предложение сняться в фильме «Хождение по мукам», она поняла, что не может жить без любимой работы и вернулась в Москву.
Алферова познакомилась с Абдуловым в 1976 году в театре «Ленком». На этот раз первым туда устроился Александр. Как вспоминала потом Ирина, ее будущий муж не произвел на нее никакого впечатления и даже показался некрасивым. Тем не менее Абдулов сумел завоевать сердце красавицы. В том же 76-ом году они поженились. Актер принял дочь Ирины, как свою, и стал ей настоящим отцом.

Квартира

Их называли самой эффектной супружеской парой советского кинематографа. А между тем молодожены, как пишет Андрей Шляхов в своей книге «Главные пары нашей эпохи. Любовь на грани фола», долгое время ютились в общежитии. По словам автора, квартиру Алферовой и Абдулову помог получить знаменитый актер Евгений Леонов. Через много лет бывшая гражданская жена Абдулова танцовщица Татьяна Лейбель скажет, что именно это жилье и стало главной целью заключения звездного брака.

Версия Алферовой

Несмотря на налаженный быт, прекрасные отношения, которые установились между дочерью Алферовой и Абдуловым, а также внушительный срок совместной жизни (17 лет), в 1993 году супруги развелись. Конечно, многих интересовали причины, побудившие актеров расстаться. Поэтому в апреле того же года Алферова дала интервью газете «Неделя». Она посетовала, что никогда не чувствовала себя с Абдуловым, как за каменной стеной. Муж, по словам Ирины, никогда ей не помогал. «Мне же всегда хотелось, чтобы за меня хоть раз похлопотали» — жаловалась Алферова.

Версия матери Абдулова

Через 20 с лишним лет на этот же вопрос ответила изданию «Собеседник» мать Александра Абдулова Людмила Александровна. Женщина была уверена в том, что брак ее сына с Ириной распался из-за отсутствия общих детей. Как утверждала мать актера, жили супруги мирно, без конфликтов. Дочь Алферовой Ксению регулярно привозили к ней на время гастролей родителей. Несмотря на то, что Александр хорошо относился к Ксении, он очень хотел своего ребенка. Однако Ирина была против.

Версия первой гражданской жены

Но самую шокирующую версию развода Абулова и Алферовой озвучила первая гражданская жена Александра танцовщица Татьяна Лейбель. Лейбель назвала брак Александра и Ирины обыкновенной «ширмой». Женщина поведала, что Кислицкий из «Москонцерта» однажды признался ей, что он вместе с Марком Захаровым хотел создать самую красивую актерскую пару, а Лейбель им некоторое время очень мешала. Тем не менее Абдулов с Лейбель все-таки расстался. Задумка удалась. Вскоре актеру и его новоиспеченной супруге Ирине дали квартиру. По утверждению Лейбель, как только жилье было получено, Абдулов сразу потерял интерес к Алферовой, уже через полгода после свадьбы каждый из них жил своей жизнью.
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Звёзды , Видео , Марк Захаров , Ирина Алферова , Евгений Леонов , ИД "Собеседник"
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