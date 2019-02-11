Меган Маркл написала слезное письмо отцу

В британской прессе появилось письмо герцогини Сасекской, в котором она обратилась к отцу после скандала. Графологи проанализировали послание Меган Маркл.

На прошлой неделе близкие друзья бывшей актрисы сообщили о том, что королевская особа пережила эмоциональный срыв из-за скандала с отцом. Они были всерьез обеспокоены тем, что сильный стресс может повлиять на здоровье Меган Маркл и ее будущего ребенка. Недавно в Сети появился текст письма, в котором она обратилась к своему родственнику.

"Папа, я пишу это письмо с болью в сердце. Я не понимаю, почему ты решил выбрать такой путь и намеренно закрыл глаза на ту боль, которую нам причинил. Твои действия разбили мое сердце на миллионы осколков. Ты специально скрываешь от журналистов правду, как будто кто-то тобой управляет. Какие-то вещи я никогда не пойму",

— начала свое послание герцогиня.

Супруга принца Гарри отметила, что всегда "любила и защищала" своего отца, предлагала ему финансовую помощь, когда он испытывал проблемы со здоровьем. Когда за несколько дней до свадьбы таблоиды распространили слухи о том, что Томас пережил сердечный приступ, то бывшая актриса сразу стала писать и звонить родственнику. Она умоляла, чтобы он принял ее помощь, но вместо это мужчина прекратил говорить с ней по телефону и предпочел давать комментарии репортерам.

Королевская особа попросила Томаса "перестать лгать журналистам" и "позволить ей жить спокойно". "Мы всегда поддерживали и защищали тебя, и ты прекрасно об этом знаешь. Гарри всегда был добр к тебе, поэтому твои нападки на него стали для меня настоящим ударом. По неизвестной причине ты продолжаешь выдумывать плохие истории, и все глубже погружаешься в паутину, которую создал сам", — заявила Меган Маркл.

Эксперт Эмма Бах изучила почерк герцогини. По ее мнению, бывшая актриса является очень "осторожным человеком". И в то же время она — "эгоистка, которая любит внимание публики". "Наклон ее почерка указывает на то, что перед нами настоящий стратег. Эта женщина точно знает, чего хочет. Она догадывается, что о ней думают в мире. В то же время герцогиня часто испытывает тревогу. Об этом говорят скачущие буквы", — пояснила графолог.

Другой специалист Трейси Труселль считает, что супруга принца Гарри "вложила в это послание свои истинные чувства и мысли". Эксперт уверена, что произошедшие события "действительно серьезно повлияли на нее".

"Ее письмо выглядит искусственным. Это говорит о том, что Меган Маркл уязвима и вынуждена скрывать от окружающих боль, которую ей причинил близкий человек. Кроме того, она — перфекционистка",

— уточняет специалист.