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Как выглядели бы российские актеры, если бы были женщинами 

Киноафиша 56 минут назад
Из Олега Меньшикова получилась вполне узнаваемая моложавая версия легендарной Гленн Клоуз, а у звезды «Кадетства» Аристарха Венеса обнаружилось неожиданное сходство с Тейлор Свифт.
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Звезды, выросшие копиями своих родителей 10 российских актрис, которые не стареют Российские звезды vs их голливудские одногодки
Звёзды , Фото , Гленн Клоуз , Олег Меньшиков , Аристарх Венес
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