Обнаженный Тарзан снова ошеломил народ

Оказывается, Сергей Глушко сохранил великолепную форму не только благодаря регулярным занятиям спортом (и, по слухам, некоторым средствам фармакологии), но и обычной стене. По словам стриптизера, сразу после еды необходимо вплотную прижаться к любой ровной вертикальной поверхности.

"Маленькие хитрости от Тарзана. P. s.Рукой держу труселя, чтоб фирму не пиарить, А то сфотался тут недавно… случайно попал бренд один в кадр, так дистрибьюторы тут же расфигачили по всему инету…) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", — написал такое сопровождение к ролику Сергей Глушко на своей страничке в социальной сети Instagram.

Подписчики были сражены наповал. Причем не советом, а видом супруга певицы Наташи Королевой. В частности, многих пользователей Сети не смогла оставить равнодушными грудь стриптизера. "Больше, чем у Королевой… Я про грудь)", "Чет сиськи у тебя висячие стали)) И бицепс стоило бы подкачать)", "Серега, пора лифчик носить, ато титяхи подросли уже:-))", "Грудь на женскую похожа, что то тут не то", "стесняюсь смотреть на тарзана в стрингах", "А че говорил то? Людиииии вы слышали, или смотрели", "А вы лифчик одевать не пробовали", "Что то не то с грудными мышцами", "Груди ужасные, как после родов", — прокомментировали публикацию мужа Наташи Королевой пользователи Сети.

Интересно, что особенно негативные высказывания позднее Сергей Глушкот выделил в отдельном посте. Он опубликовал несколько фотографий критикующих его людей и коротко подписал: "Мои фавориты".