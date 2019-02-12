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Модель обнародовала пикантное фото в белье 

Дни.ру 12 февраля 2019
Фото: Дни.ру
Российская модель обрадовала поклонников новым откровенным снимком. Пост появился несколько дней назад на странице Марии Лиман в Instagram.
На фотографии звезда позирует на стуле в красном кружевном белье. В подписи к снимку она похвасталась, что теперь у нее более 500 тысяч подписчиков. Мария Лиман спросила у своих поклонников, как они нашли ее страницу, и попросила каждого назвать свой родной город. "Вас уже больше 500 тысяч! Расскажите, как нашли мою страницу и из каких вы городов? Я родилась в Ростове-на-Дону, сейчас живу в Москве", — отметила 25-летняя манекенщица.
@liman_maria
Пока одни пользователи отвечали на вопросы звезды и делились воспоминаниями, остальные принялись расхваливать стройную фигуру девушки. "Красивая!", "Влюбился в вас", "Красивая и сексуальная", "Самая красивая девушка", "Ты — супер. Посоветуй, как достичь такой же шикарной формы?", "Богиня", — отмечали они.
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