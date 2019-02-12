Анита Цой объявила бойкот тортам

Заслуженная артистка России, певица и телеведущая Анита Цой обратилась в Instagram к своим поклонникам с пламенной речью:

«Посмотрев на свое фото 2017 года, я поняла, что пора завязывать со сладким. С сегодняшнего дня я объявляю бойкот тортикам и пироженкам. В конце концов, скоро весна. Пора браться за себя любимую. Кто со мной?!» Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy) 11 Фев 2019 в 1:08 PST

Напомним, на заре своей музыкальной карьеры Анита Цой несколько лет вела упорную борьбу с лишним весом и в итоге избавилась от 54 килограмм. Секретом такого успеха и дальнейшего поддержания идеальной фигуры певица не раз делилась в интервью. По ее словам, основой диеты является раздельное питание, исключение из рациона мучного и сладкого, а также умеренные физические нагрузки. Такая система помогает даже тем, кто от природы склонен к полноте.

После того, как Анита перестала вести шоу «Свадебный размер» на телеканале «Домашний», она прибавила 15 килограмм — по ее признанию, из-за гормонального фона.