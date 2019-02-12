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Анита Цой объявила бойкот тортам 

ИД «Собеседник» + ещё 2 12 февраля 2019
Фото: ИД "Собеседник"
Заслуженная артистка России, певица и телеведущая Анита Цой обратилась в Instagram к своим поклонникам с пламенной речью:
«Посмотрев на свое фото 2017 года, я поняла, что пора завязывать со сладким. С сегодняшнего дня я объявляю бойкот тортикам и пироженкам. В конце концов, скоро весна. Пора браться за себя любимую. Кто со мной?!»
Напомним, на заре своей музыкальной карьеры Анита Цой несколько лет вела упорную борьбу с лишним весом и в итоге избавилась от 54 килограмм. Секретом такого успеха и дальнейшего поддержания идеальной фигуры певица не раз делилась в интервью. По ее словам, основой диеты является раздельное питание, исключение из рациона мучного и сладкого, а также умеренные физические нагрузки. Такая система помогает даже тем, кто от природы склонен к полноте.
После того, как Анита перестала вести шоу «Свадебный размер» на телеканале «Домашний», она прибавила 15 килограмм — по ее признанию, из-за гормонального фона.
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