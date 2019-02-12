Почему после ссоры с Собчак затравили Виторгана 

Собчак и Виторган стали абсолютными ньюсмейкерами месяца. Мы все еще помним, как Собчак рассказывала в прямом эфире о том, как ей трудно принять решение, не забыли и о знаменательной драке Виторгана с Богомоловым в лучших традициях «Дома-2». После всех этих событий многие почувствовали себя оскорбленными, когда пока еще супруги вместе вышли в свет.
Что же происходит в звездном семействе? Об этом решила порассуждать скандально известная блогер Лена Миро, которая давно призналась, что Собчак не уважает. По ее мнению, все случившееся должно стать уроком Виторгану. «Сейчас многие стали жалеть хомячка Виторгана. Мол, хватит его травить, унижать, ему и так плохо! Жена опозорила Максима на всю страну, открыто укатила с любовником за бугор, а он ничего сделать не может! Может он сделать — самое главное. Выводы может сделать из унижения. Чтобы впредь не тащить полигамных животных в ЗАГС, не заводить детей от кобыл, а найти человека — порядочного и умеющего любить. Если тот же Максим, пройдя унижение, сумеет сделать выводы, его жизнь станет лучше», — пишет Миро.
Многие согласились с мнением блогера, подчеркнув, что Максим в этой ситуации оказался вовсе не жертвой, а всего лишь человеком, который принял решение терпеть унижение. Устав от бесконечных советов и упреков, Виторган отключил возможность комментирования его постов в Instagram. А вы как считаете, есть ли вообще виноватые в этой ситуации с изменой Собчак?