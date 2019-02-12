Почему после ссоры с Собчак затравили Виторгана

Собчак и Виторган стали абсолютными ньюсмейкерами месяца. Мы все еще помним, как Собчак рассказывала в прямом эфире о том, как ей трудно принять решение, не забыли и о знаменательной драке Виторгана с Богомоловым в лучших традициях «Дома-2». После всех этих событий многие почувствовали себя оскорбленными, когда пока еще супруги вместе вышли в свет.

Что же происходит в звездном семействе? Об этом решила порассуждать скандально известная блогер Лена Миро , которая давно призналась, что Собчак не уважает. По ее мнению, все случившееся должно стать уроком Виторгану. «Сейчас многие стали жалеть хомячка Виторгана. Мол, хватит его травить, унижать, ему и так плохо! Жена опозорила Максима на всю страну, открыто укатила с любовником за бугор, а он ничего сделать не может! Может он сделать — самое главное. Выводы может сделать из унижения. Чтобы впредь не тащить полигамных животных в ЗАГС, не заводить детей от кобыл, а найти человека — порядочного и умеющего любить. Если тот же Максим, пройдя унижение, сумеет сделать выводы, его жизнь станет лучше», — пишет Миро.

Многие согласились с мнением блогера, подчеркнув, что Максим в этой ситуации оказался вовсе не жертвой, а всего лишь человеком, который принял решение терпеть унижение. Устав от бесконечных советов и упреков, Виторган отключил возможность комментирования его постов в Instagram. А вы как считаете, есть ли вообще виноватые в этой ситуации с изменой Собчак?